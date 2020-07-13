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GeriFutbol Fenerbahçe - Sivasspor maçında o an! Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na: Ağabey noluyor ya
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 09:45,

Fenerbahçe - Sivasspor maçında o an! Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na: Ağabey noluyor ya

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan mücadelede çok konuşulan anlar yaşandı.

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Transferleri şimdiden yılan hikayesine dönen Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan ve Emre Kılınç, dün gece Kadıköy'de Fenerbahçe karşısındaydı.

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Her iki futbolcu da iyi performanslar ortaya koyarken Emre Kılınç attığı golle maçın yıldızı oldu.

3ÜSTÜMÜZE ATILDI
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ÜSTÜMÜZE ATILDI

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fenerbahçe'yle el sıkışan Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'de kazandıkları maçın ardından "İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler." dedi.

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Mert Hakan Yandaş'ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç'ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı iddia edilmişti.

5EMREYİ AYARTTI İDDİASI
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EMRE'Yİ AYARTTI İDDİASI

Mert Hakan'ın Emre'ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler" dediği ifade edildi.

6EMRE KILINÇ GALATASARAYLA SÖZ KESTİ
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EMRE KILINÇ GALATASARAY'LA SÖZ KESTİ

Sarı kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılınç "Ben kararımı değiştirmeyeceğim. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek kapıyı kapatmıştı.

7MERT HAKANIN ZOR GÜNLERİ
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MERT HAKAN'IN ZOR GÜNLERİ

Bunun ardından tepki gören Mert Hakan sosyal medya hesabını kapatmış, geçtiğimiz hafta ise kaçırdığı penaltı ve oynadığı kötü oyun sebebiyle eleştirilmişti.

8MAÇ İÇİNDE İLGİNÇ DETAY
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MAÇ İÇİNDE İLGİNÇ DETAY

Dün gece oynanan maç içerisinde yaşananlar ise bir hayli ilginçti. Tümer Metin, maçın ardından ilginç bir detayı dile getirdi.

9KABAK BAŞIMIZA PATLAR
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KABAK BAŞIMIZA PATLAR

Antalya kampında Mert Hakan da Emre de takım çok iyi giderken ikimizin de konuşulması doğru değil demişti. Muhtemelen bu işin sonunda kabak bizim başımıza patlar diye anlamıştık biz de.

10ÇOK SAMİMİ BULDUM
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ÇOK SAMİMİ BULDUM

Mert Hakan ve Emre'nin de maç sonu açıklamalarını çok samimi buldum. Eleştiri altında kaldıkları durumda kendilerini anlatma ihtiyacı hissediyorlar. Oldukça makul açıklamalar. Nasıl Güven Yalçın'ın olayında iletişim eksikliği varsa bu da çok iyi bir iletişim örneği

11TOLGAY MERT HAKAN VE EMREYE GEREKSİZ SERTLİK YAPTI
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TOLGAY MERT HAKAN VE EMRE'YE GEREKSİZ SERTLİK YAPTI

Tolgay Emre Kılınç'a bir girdi, sonra döndü bir de Mert Hakan'a girdi ilk yarıda. Kalktı, topla olmuyorsa dedi ki başlayayım ısırmaya.

12AĞABEY NOLUYOR YA
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AĞABEY NOLUYOR YA

Mert Hakan eğer kamera açısı beni yanıltmıyorsa kafayı kaldırıp Fenerbahçe kulübesine doğru, Emre'ye doğru muhtemelen, 'Ağabey noluyor ya' falan dedi.

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Orayı göremiyoruz tabii tam olarak. Dudağından okuduğum böyle geldi bana. Tolgay kendince hesap soruyor, Mert Hakan yazıldı çizildi tabii Fenerbahçe'ye gelecek ihtimalleri var. Aynı mevkiinin oyuncuları.

14TOLGAYA GÖNDERME
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TOLGAY'A GÖNDERME

Tolgay böyle yapınca Mert Hakan ne yaptı bir döndü diğer tarafa attı rakibini, Emre ne yaptı kalitesiyle dayadı sırtını geçti rakibini.

15FUTBOL BU DEĞİL
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FUTBOL BU DEĞİL

Böyle olmaz! Bu adil değil. Var futbolun içinde sertlik rahatsız etmek ısırmak vs. ama bu zihniyetle değil

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Tahir Karapınar: Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda adım atmış olacaktık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Maçı kazansalardı Avrupa için bir adım atacaklarını belirten Karapınar; taraftarlardan özür dilediklerini ifade etti.

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