Fenerbahçe - Sivasspor maçında o an! Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na: Ağabey noluyor ya
Kadıköy'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan mücadelede çok konuşulan anlar yaşandı.
ÜSTÜMÜZE ATILDI
Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fenerbahçe'yle el sıkışan Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'de kazandıkları maçın ardından "İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler." dedi.
EMRE'Yİ AYARTTI İDDİASI
Mert Hakan'ın Emre'ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler" dediği ifade edildi.
MERT HAKAN'IN ZOR GÜNLERİ
Bunun ardından tepki gören Mert Hakan sosyal medya hesabını kapatmış, geçtiğimiz hafta ise kaçırdığı penaltı ve oynadığı kötü oyun sebebiyle eleştirilmişti.
KABAK BAŞIMIZA PATLAR
Antalya kampında Mert Hakan da Emre de takım çok iyi giderken ikimizin de konuşulması doğru değil demişti. Muhtemelen bu işin sonunda kabak bizim başımıza patlar diye anlamıştık biz de.
TOLGAY MERT HAKAN VE EMRE'YE GEREKSİZ SERTLİK YAPTI
Tolgay Emre Kılınç'a bir girdi, sonra döndü bir de Mert Hakan'a girdi ilk yarıda. Kalktı, topla olmuyorsa dedi ki başlayayım ısırmaya.
Orayı göremiyoruz tabii tam olarak. Dudağından okuduğum böyle geldi bana. Tolgay kendince hesap soruyor, Mert Hakan yazıldı çizildi tabii Fenerbahçe'ye gelecek ihtimalleri var. Aynı mevkiinin oyuncuları.
FUTBOL BU DEĞİL
Böyle olmaz! Bu adil değil. Var futbolun içinde sertlik rahatsız etmek ısırmak vs. ama bu zihniyetle değil
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