Fenerbahçe - Sivasspor maçında o an! Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na: Ağabey noluyor ya

ÜSTÜMÜZE ATILDI Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fenerbahçe'yle el sıkışan Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'de kazandıkları maçın ardından "İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler." dedi.