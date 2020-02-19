Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bir ilk! Halil Umut Meler'in hikayesi...
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiye atandı.
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Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek.
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KARİYERİNDE İLK KEZ
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.
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FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Halil Umut Meler, hakemlikteki ilk yıllarını anlatıyor.... Meler'in 2015'te Tam Saha'ya verdiği röportaj şöyle;
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Bu sezon Süper Lig kadrosuna alınan Halil Umut Meler'i yakından tanımak istiyoruz…
1986 Selçuk, İzmir doğumluyum. Bütün ailem orada yaşıyor. Eşim de Selçuklu. Tarihin içinden geldik. Aslen Makedon göçmeniyiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okudum ve hakemliğe de orada başladım. 18 yaşındaydım. Klasman yardımcılığım oldu. Dördüncü sınıftaydım o zaman… Okulun bitmesiyle birlikte İzmir'e geldim. Uzun yıllar İzmir'de il hakemliği yaptım. Daha sonra da 2013 yılında ulusal kategoriye yükseldim. İki yıldır da ulusal kategoride düdük çaldım. Buraya gelinceye kadar da uzun uğraşlarım, uzun çalışmalarım oldu.
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Örnek aldığınız hakemler kimdir?
Türkiye'de Cüneyt Hocamız var, Fırat Hocamız var, Bülent Hocamız var… Sayamadığım birçok hocamız var. Hemen hemen herkesin maçlarını izlemeye çalışıyorum. Herkesin beğendiğim yönlerini alıp saha içerisinde uygulamaya çalışıyorum. Dünyada Nicola Rizzoli örneği var. İngiliz Howard Webb'i çok beğeniyorum. Onların da kendine has özellikleri, kaliteleri var. O kalitelerini örnek alıyorum. Cüneyt Hocamızın dünya çapındaki başarıları bizi motive ediyor. Fırat Hocamızın da Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmişliği var. Şu anda zirvede olan bütün elit hakemleri çocukluğumdan beri izliyorum. Dördüncü hakem olarak maçlarına gittiğimde saha içerisindeki iletişimlerini takip ediyorum. Herkesin artı yönlerini almaya çalışıyorum. Fırat Hocamın mesela 15 yıllık deneyimi var. 15 yıl demek, benim 13 yaşında olmam demek. Benim hayatımın yarısı kadar onların Süper Lig deneyimi var. Bu zamana kadar bizi buraya getiren bütün hocalarıma tek tek teşekkür ediyorum. Herkesin bir emeği mutlaka var.
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Peki, Cüneyt Çakır'ın başarıları yeterli midir Türkiye için?
Şu anda dünyanın 1 numaralı oyuncusu Lionel Messi'nin bile hedefleri bitmedi. Dünya Şampiyonu olamadı. Hedefler asla bitmez. Benim mantığıma göre hedeflerimi çok uzun vadeli kurma taraftarı değilim. Maç maç gitmek istiyorum. Ya da yıllık planlamak istiyorum. Mesela geçen sezon başladığında bu üst klasmanı hedefliyordum. İl hakemiyken, bölgesel hakem olmak istiyordum. Zamanla hedeflerimi yükseltme taraftarıyım. Lisedeyken hocamdan şunu öğrendim: "Hedefiniz her zaman en yukarısı olacak ama gelebildiğiniz noktayla da yetinmesini bileceksiniz." Bunu öğrendiğim için bu anlamda yıllık planlamalar yapma taraftarıyım.
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Maçlara çıkmadan önce uğurunuz var mı?
Var. Sahaya girdikten sonra çimi koparırım, avucumda gezdiririm. Isınmaya başlayıncaya kadar çimi elimde tutarım. Yavaş yavaş, onu okşayarak dökerim. Hakemliğe başladığımda değil de futbolculuk yaşantımdan beri bu böyle… Beni her zaman sakatlanmaktan koruduğunu, daha iyi motive ettiğini ve psikolojik olarak rahatlattığını düşünürüm. Sahaya girerken çimin kokusunu almak hoşuma gidiyor.
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Özel hayatınıza biraz değinebilir miyiz?
Evliyim… Eşimle 1999 yılından beridir tanışıyorum. Çocukluk aşkım diyebilirim. Uzun yıllardan beri de güzel bir birlikteliğimiz var. Böyle bir birliktelik beni hayata karşı kesinlikle çok daha fazla motive ediyor. Bekâr olsaydım bugün buralara gelemeyebilirdim. Şu anda bir başarı varsa, eşimin de çok büyük katkısı var. Bana manevi anlamda çok büyük desteği var. Onu her akşam yanımda görmek bile bana ayrı bir motivasyon ve huzur kaynağı. Huzur gerçekten çok önemli. Hele ki bizim gibi maçlardan sonra mental-fizik anlamında yorgun düşmüş insanlar için çok önemli.