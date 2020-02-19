Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bir ilk! Halil Umut Meler'in hikayesi...

Örnek aldığınız hakemler kimdir? Türkiye'de Cüneyt Hocamız var, Fırat Hocamız var, Bülent Hocamız var… Sayamadığım birçok hocamız var. Hemen hemen herkesin maçlarını izlemeye çalışıyorum. Herkesin beğendiğim yönlerini alıp saha içerisinde uygulamaya çalışıyorum. Dünyada Nicola Rizzoli örneği var. İngiliz Howard Webb'i çok beğeniyorum. Onların da kendine has özellikleri, kaliteleri var. O kalitelerini örnek alıyorum. Cüneyt Hocamızın dünya çapındaki başarıları bizi motive ediyor. Fırat Hocamızın da Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmişliği var. Şu anda zirvede olan bütün elit hakemleri çocukluğumdan beri izliyorum. Dördüncü hakem olarak maçlarına gittiğimde saha içerisindeki iletişimlerini takip ediyorum. Herkesin artı yönlerini almaya çalışıyorum. Fırat Hocamın mesela 15 yıllık deneyimi var. 15 yıl demek, benim 13 yaşında olmam demek. Benim hayatımın yarısı kadar onların Süper Lig deneyimi var. Bu zamana kadar bizi buraya getiren bütün hocalarıma tek tek teşekkür ediyorum. Herkesin bir emeği mutlaka var.