Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi

SALGIN SÜRECİNDE SEÇİM Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak.Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.



İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.