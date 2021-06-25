Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi
Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Kongre öncesinde aday olacağını duyuran Eyüp Yeşilyurt, gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini bildirdi. Fenerbahçe'de tek aday olan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi açıklandı. Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimle Fenerbahçe'nin yeni başkanı, üyelerin seçimiyle kulübün idaresini devralacak. Pandemide normalleşme tedbirleri kapsamında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı daha önce ertelenmişti. Pek, Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta yapılacak? İşte, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler.
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Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı son gelişmeler ile takip ediliyor. Gündemde yer alan seçim öncesi başkanlık için adaylıklarını koyan isimler dikkat çekiyor. Gelen son dakika bilgisine göre seçim için toplamda 233 imza topladıklarını belirten Eyüp Yeşilyurt "Seçimde aday olmayacağım." dedi. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongre bugün ve 26 Haziran'da gerçekleşecek.
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FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL NE ZAMAN?
Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.
Kongre bugün saat 10.30'da başlayacak. Eyüp Yeşilyurt başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Ali Koç tek aday oldu.
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ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni dönemde Yönetim Kurulu Aday Listesi aday listesi duyuruldu.
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Başkanımız Ali Koç'un önümüzdeki üç yıllık yeni dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki gibidir:
Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş
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SALGIN SÜRECİNDE SEÇİM
Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak.Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.
İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.
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OY KULLANMA HAKKI 29 BİN 9
Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.
Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.