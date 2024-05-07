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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? Gözler Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 tarihinde...

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#Fenerbahçe Başkanlık Seçimi#Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman#Fenerbahçe Başkan Adayları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 16:40

Ali Koç tekrar aday olacak mı? Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? soruları gündemde yer alıyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan açıklamalar devam ediyor. Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2024? Fenerbahçe başkan adayları 2024 kimler?

1/5Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler Gözler Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 tarihinde...

Fenerbahçe başkanlık seçimi adayları için gözler açıklamalara çevrildi. Mevcut başkan Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını söylemişti. Ali Koç tekrar aday olacak mı sorusunun yanı sıra Fenerbahçe başkanlık seçimi adayları da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? Gözler Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 son gelişmeler...

2/5ALİ KOÇ TEKRAR ADAY OLACAK MI

ALİ KOÇ TEKRAR ADAY OLACAK MI?

Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıkladı.

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3/5AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldığı yüksek sesle dillendiriliyor.

4/5SAADETTİN SARAN HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

SAADETTİN SARAN HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜYOR!

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Saran, Adaylık sürecinde Ali Koç ile görüştüğünü dile getirirken, "Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. 'Çok emek verdin, maddi manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum' dedim. O da, "Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum" dedi. 'Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme' dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" diye konuşmuştu.

BAKMADAN GEÇME!

5/5FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2024

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2024?

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs’ta olacak.

Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK’ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin aday olup olmadığı belli olacak.

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BAKMADAN GEÇME!