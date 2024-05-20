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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe Kongre ve başkanlık seçimi tarihi açıklandı

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#Fenerbahçe#Kongre#Tarih
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 11:59

Fenerbahçe kongre tarihi, kongre öncesinde yapılan açıklamalarla birlikte spor gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Süreç devam ederken en çok araştırılanlar arasında "Fenerbahçe kongresi / başkanlık seçimi ne zaman?" sorusunun cevabı yer alıyor. Kongreyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Sadettin Saran, Aziz Yıldırım ve Ali Koç aday oldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar....

1/5Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2024 Fenerbahçe Kongre ve başkanlık seçimi tarihi açıklandı

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Fenerbahçe kongresi, taraftarlar ve spor gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Kongre öncesinde adaylık yarışı spor gündemini meşgul ederken kongreyle ilgili ayrıntılar belli oldu. En çok merak edilenler arasında ise "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman zaman?" ve "Sadettin Saran, Aziz Yıldırım, Ali Koç aday mı?" sorularının cevabı ilk sıralarda yer alıyor. Merak edip araştıranlar için soruların cevabıyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? İşte 2024 Fenerbahçe kongre tarihi...

2/5FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

BAKMADAN GEÇME!

3/5ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLDU MU

ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLDU MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 dönem daha aday olmaya karar verirken Sadettin Saran adaylıktan çekildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki görüşme sona erdi. Bir süredir adaylığı belirsiz olan Ali Koç, Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı.

4/5AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU MU

AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU MU?

Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldığı yüksek sesle dillendiriliyor.

BAKMADAN GEÇME!

5/5SAADETTİN SARAN ADAYLIKTAN ÇEKİLD Mİ

SAADETTİN SARAN ADAYLIKTAN ÇEKİLD Mİ?

Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığından çekilme yönünde karar verdi. Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:

Kamuoyunun Dikkatine:

Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan Olağan Seçimli Kongresiyle ilgili olarak, Başkanımız Sayın Ali Koç’un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik.

Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın Başkanın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik.

Sayın Başkan, 10 Mayıs Cuma günü saat 16:00’da bizleri arayarak tarafımıza görüşme isteğini iletmiş ve bugün saat 12:00 itibariyle de yönetici arkadaşlarıyla birlikte bizleri onurlandırmıştır.

Öncelikle Sayın Başkana hem bugünkü samimi ziyaretleri hem de süreçle ilgili duruş, söylem ve eylemlerimizle ilgili ifade ettikleri takdirleri için bir defa da kamuoyu nezdinde teşekkür ederiz.

Değerli camiamızın, bu görüşmede kulübümüzün mevcut durumuna yönelik detaylı istişarelerde bulunduğumuzu, geleceğine yönelik de son derece önemli konularda mutabık kaldığımızı bilmesini isteriz.

Başkanımız bizlere kulübümüzün geleceğiyle ilgili planlarından samimiyetle bahsetmiş, Fenerbahçe’ye hizmet yarışında hedeflerini anlatarak hepimizin arzu ettiği başarılı, kenetlenmiş bir Fenerbahçe için kulübümüzün başında göreve devam etmek istediğini açıkça ifade etmiştir.

Kesin ve net olarak bilinmelidir ki, Fenerbahçe’nin yüksek menfaatleri, her türlü kişisel hırs ve egonun üzerindedir.

Sayın Başkanla ortak motivasyonumuz budur.

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen; bölerek, parçalayarak ve düşmanlaştırarak yönetmeyi arzulayan bir takım iç ve dış unsurlara ve hatta kulübümüzün olası başarısızlıklarından iktidar devşirmek isteyen akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımızın tam olduğunu da böylece ifade etmek isteriz.

Bu vesileyle, Sayın Başkanın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz.

Seçimlerimizin camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diler, en derin saygılarımızı sunarız.

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#Fenerbahçe#Kongre#Tarih

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