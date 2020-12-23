Fenerbahçe Başakşehir maçında gerginlik! Kırmızı kartlar sonrası...

İRFAN CAN'A KIRMIZI KART Başakşehir'de İrfan Can Kahveci de 73. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikada Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.