Fenerbahçe Başakşehir maçında gerginlik! Kırmızı kartlar sonrası...
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği mücadelede hakem Bahattin Şimşek'in kararları damga vurdu. Maç sırasında tavan yapan gerginlik son düdük sonrası da devam etti.
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Süper Lig'de 14. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i evinde 4-1 mağlup etti. Kadıköy'deki maça hakem Bahattin Şimşek'in kararları damga vurdu.
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Maçın 12. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert faule sarı kart veren Bahattin Şimşek, Cüneyt Çakır'ın VAR'a çağırması sonrası pozisyonu izledi ancak kararını değiştirmedi.
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Bahattin Şimşek'in çok tartışıldığı diğer olaylar ise ikinci yarıda yaşandı.
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ÖNCE RAFAEL KIZARDI
Mücadelenin 69. dakikasında hakem Bahattin Şimşek'in faul kararına itiraz eden ve topa vuran Rafael, sarı kart gördü.
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İtirazlarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.
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"KARTI SKRTEL GÖRMELİYDİ"
Başakşehir cephesinden yapılan açıklamalarda faulü Rafael'in yapmadığı Skrtel'in yaptığı, dolayısıyla çıkan ilk kartın hatalı olduğu ifade edildi.
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OKAN BURUK'TAN İTİRAZLAR VE KIRMIZI KART!
Rafael'in kırmızı kartı sonrası hakeme itiraz eden teknik direktör Okan Buruk, önce sarı kart gördü, ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
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TRİBÜNDEN İTİRAZLARINI SÜRDÜRDÜ
Kırmızı kart gören Okan Buruk, tribünden hakeme itirazlarını sürdürdü.
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İRFAN CAN'A KIRMIZI KART
Başakşehir'de İrfan Can Kahveci de 73. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikada Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
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İRFAN CAN'DAN PAYLAŞIM
İrfan Can Kahveci, 4-1 biten maçın ardından sosyal medyadan; "Tek ihtiyacımız olan şey ADALET" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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RAFAEL MAÇ SONU SAHAYA GİRDİ, HAKEME GİTTİ
Başakşehir'de kırmızı gören Rafael, maçın bitiş düdüğüyle yeniden sahaya gelerek Bahattin Şimşek'e itirazlarını sürdürdü.