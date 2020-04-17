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Futbol
Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 17:21,

Federasyonun 'corona virüs kararı'na ilk tepki: Mahkemeye gideceğiz

İspanya Futbol Federasyonu'nun Avrupa'ya gidecek takımlarla ilgili açıklamasına ilk itiraz geldi. La Liga ekibinin başkanı, mahkemeye gideceklerini duyurdu. İşte detaylar...

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İspanya Futbol Federasyonu, corona virüsü salgını sebebiyle liglerin başlayamaması durumunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımların nasıl belirleneceğini açıkladı.

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Federasyon tarafından yapılan açıklamada, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde La Liga'nın 27. haftadaki puan durumuyla tescil edileceği duyuruldu.

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Bu açıklamaya göre; Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) ve Real Sociedad (46), Devler Ligi'ne katılacak.

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Getafe (46), Atletico Madrid (45) ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek.

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Ancak federasyonun aldığı bu karara ilk itiraz Deportivo'dan geldi.

6LİG TESCİL EDİLİRSE KÜME DÜŞECEKLER

LİG TESCİL EDİLİRSE KÜME DÜŞECEKLER

Deportivo Başkanı Fernando Vidal, bu durumun gerçekleşmesi durumunda mahkemeye gideceklerini duyurdu.

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Bu açıklamanın altında yatan sebep ise lig devam etmezse Deportivo'nun küme düşecek olması...

8MAHKEMEYE GİDECEĞİZ

MAHKEMEYE GİDECEĞİZ

İspanyol basınına konuşan başkan Vidal, "Ya ligi tamamen iptal edersiniz, ya da devam ettirmek zorundasınız. Aksi takdirde kesinlikle mahkemeye gideceğiz.

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Lig yarıda kesilemez. Federasyon ve takımlar oturup mantıklı bir karar vermeli. Tüm takımlar ligi bitirme amacında" ifadelerini kullandı.

10MAAŞ İNDİRİMİNİ KABUL ETTİLER

MAAŞ İNDİRİMİNİ KABUL ETTİLER

Deportivo Başkanı, takımdaki oyuncuların maaş indirimini kabul ettiğini ve hepsiyle anlaşma sağlandığını da açıkladı.

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Başkan ayrıca sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek oyuncuların ligin uzaması durumunda ise sezonu Deportivo formasıyla bitirme sözü verdiğini vurguladı.

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