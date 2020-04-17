Federasyonun 'corona virüs kararı'na ilk tepki: Mahkemeye gideceğiz

İspanya Futbol Federasyonu, corona virüsü salgını sebebiyle liglerin başlayamaması durumunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımların nasıl belirleneceğini açıkladı.Federasyon tarafından yapılan açıklamada, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde La Liga'nın 27. haftadaki puan durumuyla tescil edileceği duyuruldu. Bu açıklamaya göre; Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) ve Real Sociedad (46), Devler Ligi'ne katılacak.Getafe (46), Atletico Madrid (45) ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek.Ancak federasyonun aldığı bu karara ilk itiraz Deportivo'dan geldi.Deportivo Başkanı Fernando Vidal, bu durumun gerçekleşmesi durumunda mahkemeye gideceklerini duyurdu.Bu açıklamanın altında yatan sebep ise lig devam etmezse Deportivo'nun küme düşecek olması...İspanyol basınına konuşan başkan Vidal, Ya ligi tamamen iptal edersiniz, ya da devam ettirmek zorundasınız. Aksi takdirde kesinlikle mahkemeye gideceğiz. Lig yarıda kesilemez. Federasyon ve takımlar oturup mantıklı bir karar vermeli. Tüm takımlar ligi bitirme amacında ifadelerini kullandı.Deportivo Başkanı, takımdaki oyuncuların maaş indirimini kabul ettiğini ve hepsiyle anlaşma sağlandığını da açıkladı. Başkan ayrıca sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek oyuncuların ligin uzaması durumunda ise sezonu Deportivo formasıyla bitirme sözü verdiğini vurguladı.