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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 13:38,

Fatih Terim'in yeni imajı dikkat çekti | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni imajı dikkat çekti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi.

3FATİH TERİMİN YENİ İMAJI
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FATİH TERİM'İN YENİ İMAJI

İdmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik taktik varyasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.

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Teknik direktör Fatih Terim'in yeni imajı dikkat çekti.

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Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra müsabaka için Rize'ye hareket edecek.

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