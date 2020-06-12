Fatih Terim'in yeni imajı dikkat çekti | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi.
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FATİH TERİM'İN YENİ İMAJI
İdmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik taktik varyasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.
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Teknik direktör Fatih Terim'in yeni imajı dikkat çekti.
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Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra müsabaka için Rize'ye hareket edecek.