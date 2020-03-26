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Futbol
Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 08:20, /

Fatih Terim'in son durumu nasıl? Bizzat kendisi açıkladı...

Hastanede karantina altında olan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Türkiye'ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda hakkında en duyarlı davrana isim Fatih Terim olmuştu.

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Türkiye'de corona virüsü testi yaptıran ilk teknik adam olan Fatih Terim'in sonuçları pozitif çıkmasına rağmen elini çabuk tuttuğu için tanı erken konmuştu.

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Fatih Terim salgın sürecini iletişim anlamında da iyi yürüttü ve herhangi bir spekülasyona fırsat vermeden test sonuçlarını bizzat kendisi paylaşmıştı.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.

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Fatih Terim'in açıklamasının ardından bir duyuru da tedavisinin sürdüğü hastaneden gelmişti.

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Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

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Hastanede karantina altında tedavisi süren Fatih Terim, sağlık durumu hakkındaki son bilgileri de yine kendisi paylaşmayı seçti.

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Fatih Terim bir kez daha Twitter'dan paylaşım yaparak son durumunu anlattı.

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"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

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Fatih Terim'in bu açıklamasının sabahında kızı Buse Terim bir paylaşımda bulunarak son durumu aktarmıştı.

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"Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir."

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