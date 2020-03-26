Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 08:20,
Fatih Terim'in son durumu nasıl? Bizzat kendisi açıkladı...
Hastanede karantina altında olan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Türkiye'ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda hakkında en duyarlı davrana isim Fatih Terim olmuştu.
Fatih Terim salgın sürecini iletişim anlamında da iyi yürüttü ve herhangi bir spekülasyona fırsat vermeden test sonuçlarını bizzat kendisi paylaşmıştı.
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