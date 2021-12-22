Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi

FATİH TERİM NEDEN CEZA ALDI?

NEF Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın son anlarında bir pozisyon sonrası sert bir şekilde Halil Umut Meler'e tepki göstermiş ve ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilmişti.



