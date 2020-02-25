Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 08:05,
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına özel totem! Hayatında ilk kez...
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde kızlarını kıramadı ve hayatında ilk kez totem yaptı.
G.Saray 22 Aralık 1999’da Kadıköy’de kazandığında yine takımın başında bulunan Fatih Terim taraftarın ve camianın 20 yıllık özleminin bu sezon giderilmesinde başrolde bulunurken karşılaşmanın perde arkasında güzel bir detay daha yaşandı.
Maç günü iki kızının ricası ve ısrarlı talebi üzerine Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanına bu kez takım elbise ile değil Galatasaray eşofmanı ve montu ile çıktı.
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