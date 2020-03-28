Fatih Terim faciayı böyle önlemiş! Corona virüsü...

15 MART PAZAR Fatih Terim, Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz yapılan Beşiktaş maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, derbinin oynatılmasına tepki gösterip, “Bu statta şu anda bin 200 kişi var. Benim, çocuklarımın canı neden önemli değil?” diye sitem etti.