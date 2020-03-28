Fatih Terim faciayı böyle önlemiş! Corona virüsü...
Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in öngörüsü ve tecrübesiyle günler öncesinden büyük bir tehlikeyi önlediği ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedavisi karantina altında tutulduğu hastanede sürüyor.
2
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'la aynı hastanede kalan deneyimli teknik adamdan dün sevindirici haber gelmişti.
3
ÖKSÜRÜĞÜ BİTTİ
Spor Arena'ya konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, meslektaşının öksürüğünün bittiğini söyleyerek ilk müjdeyi vermişti.
4
Rıza Çalımbay, "Fatih hocayla görüşme şansımız olmuyor yardımcısı Levent Şahin ile konuştum bilgi alıyorum. Gayet iyi durumda öksürüğü de bitmiş." demişti.
5
FACİAYI ÖNLEDİ
Tedavisi süreci boyunca hiçbir spekülasyona fırsat vermeyen Fatih Terim'in testi pozitif çıkmadan önce verdiği kararla da faciayı önlediği belirtildi.
6
Takvim'de yer alan haberde; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in öngürüsünün ve tecrübesinin sarı kırmızılı ekibi büyük bir tehlikeden önlediği kaydedildi.
7
Başarılı hoca, Beşiktaş derbisi sonrası henüz liglerin erteleme kararı alınmamasına rağmen tüm idmanları iptal etti. Sarı-kırmızılılar, erteleme kararı açıklanana kadar 4 gün boyunca bir araya gelmedi.
8
Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: Eğer Terim bu kararı almasaydı, tüm futbolcular corona virüsü tehdidi ile karşı karşıya kalacaktı. Tecrübeli teknik adamın talimatıyla evlerinde kalan futbolcular böylelikle büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu.
9
TEST YAPTIRAN İLK TEKNİK ADAM
Türkiye'de corona virüsü testi yaptıran ilk teknik adam olan Fatih Terim'in ders niteliğindeki corona virüsü günlüğünü Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük kaleme almıştı.
10
15 MART PAZAR
Fatih Terim, Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz yapılan Beşiktaş maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, derbinin oynatılmasına tepki gösterip, “Bu statta şu anda bin 200 kişi var. Benim, çocuklarımın canı neden önemli değil?” diye sitem etti.
11
16 MART PAZARTESi
Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la bir saat süren toplantı yaptı. Türk Telekom Stadı’ndaki toplantıda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konuşuldu.
12
17 MART SALI
Beşiktaş derbisinden sonra tüm takıma 2 gün izin veren Terim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle evinden hiç çıkmadı. Eşi Fulya Terim de, kızı Merve Terim Çetin’in yanında Amerika’daydı.
13
18 MART ÇARŞAMBA
Antrenman için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakanlar ile yaptığı toplantıda liglerin ertelenme kararının çıkacağı ihtimalini göz önüne alarak idmanı iptal etti.
14
19 MART PERŞEMBE
Sabah Florya’ya geldi. Saat 13.00’e konulan idman öncesi kulüp doktorlarıyla birlikte futbolculara koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından antrenmanı iptal etti ve tüm takıma test yaptırdı. Daha sonra da futbolcuları evlerine gönderip, dışarı çıkmamalarını istedi. Kendisi de Tarabya’daki evine gitti.
15
CUMA-CUMARTESi-PAZAR
Evinden hiç çıkmadı. Futbolcuları ve yardımcıları ile konuşup, çalışma programlarına uyup uymadıklarını kontrol etti, gerekli bilgileri aldı.
16
23 MART PAZARTESi
Koronavirüs testi sonuçları kulübe iletildi. Sadece hafif öksürükten şikayeti olan Terim, test sonucu pozitif çıkınca hastaneye gitti.