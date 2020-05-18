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Futbol
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 12:08,

Olay yaratan açıklama! Futbolcuların ölüm riski...

Premier Lig yönetimine seslendi

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Spor Arena | Corona virüs (koronavirüs) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

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Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 805 binin üzerinde, 316 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

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Hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 860 bini geçti.

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Corona virüsün çok büyük zarar verdiği ülkelerden biri de İngiltere...

5BORIS JOHNSON DA YAKALANDI
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BORIS JOHNSON DA YAKALANDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgının dünyaya yayıldığı günlerde "Sokağa çıkma yasağı ilan etmeyeceğiz. Halkımız kendi sağlığına dikkat ederek günlük yaşamına devam edebilir" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Ancak günler ilerledikçe İngiltere'de vaka sayıları hızla artmaya başlamış, en sonunda Başbakan Boris Johnson da corona virüse yakalanmıştı.

7ZARAR 1 MİLYAR POUNDU AŞACAK
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ZARAR 1 MİLYAR POUND'U AŞACAK

Şu ana kadar 21 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de gündem Premier Lig'in devam edip etmeyeceği...

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Dünyanın 1 numaralı ligi olan Premier Lig'in devam etmemesi durumunda toplam zararın 1 milyar Pound'u aşacağı açıklandı.

9VİRÜS SADECE YAŞLILARI TEHDİT ETMİYOR
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VİRÜS SADECE YAŞLILARI TEHDİT ETMİYOR

Premier Lig yönetimi kimseyi risk altında bırakmadan sezonun bitirmesi için uğraşsa da Chelsea'nin eski doktoru Eva Carneiro lige dönüş için erken olduğu uyarısında bulundu.

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Times'e konuşan Carneiro "İçinde bulunduğumuz günlerde tam zamanlı rekabetten söz edemeyiz. Önce öğrenmeli ve adapte olmalıyız.

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Lig yönetiminin riskleri dikkate almamasından çok endişe duyuyorum. Corona virüsten ölüm riski konusunda futbolcularla diğer insanlar arasında arasında fark yok.

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Ligle ilgili ekonomik etkileri anlıyorum. Ancak ligi başlatırsanız futbolcular hayatını kaybedebilir" dedi.

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