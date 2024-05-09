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EURO 2024 ne zaman başlayacak, Türkiye hangi grupta oynayacak? Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıç tarihi 2024!

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#EURO 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası 2024#EURO 2024 Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 13:41

EURO 2024'ün başlamasına günler kala, futbol severlerin heyecanı giderek artıyor. UEFA Euro 2024, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 17. edisyonu olacak ve Almanya'da düzenlenecek. EURO 2024 Türkiye hangi grupta? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. A Milli Futbol Takımımız da EURO 2024’te mücadele edecek takımlar arasında yer alıyor. A Milli Takım, bu büyük turnuvada mücadele etmeye hazırlanıyor. Turnuvada, 24 takım Almanya'nın çeşitli şehirlerinde mücadele edecek. Berlin, Münih, Dortmund ve Hamburg gibi şehirler maçlara ev sahipliği yapacak. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 ne zaman başlayacak? İşte EURO 2024'ün başlangıç tarihi!

1/4EURO 2024 ne zaman başlayacak, Türkiye hangi grupta oynayacak Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıç tarihi 2024

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı ve heyecan giderek artıyor. Bu büyük turnuvada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 takım mücadele edecek. Şampiyonanın ödül havuzu ise 331 milyon euro olarak belirlendi. Futbolseverler, "EURO 2024 ne zaman başlayacak?" sorusunu sıklıkla soruyorlar. Ayrıca, turnuvanın hangi ülkede düzenleneceği ve Türkiye'nin hangi grupta yer alacağı da merak konusu. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıç tarihi 2024!

2/4EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE OYNANACAK

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Euro 2024, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 17. edisyonu olacak ve 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek. EURO 2024'te ilk maçlar 14 Haziran 2024 tarihinde oynanacak. Eleme maçları ise 29 Haziran ila 14 Temmuz arasında gerçekleşecek. Almanya'daki 10 şehirde düzenlenecek şampiyona, 50 gün sonra Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

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3/4EURO 2024 ne zaman başlayacak, Türkiye hangi grupta oynayacak Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıç tarihi 2024

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. Final maçı ise 14 Temmuz'da oynanacak.

4/4EURO 2024 TÜRKİYE HANGİ GRUPTA OYNANACAK

EURO 2024 TÜRKİYE HANGİ GRUPTA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

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