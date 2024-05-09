EURO 2024 ne zaman başlayacak, Türkiye hangi grupta oynayacak? Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıç tarihi 2024!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı ve heyecan giderek artıyor. Bu büyük turnuvada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 takım mücadele edecek. Şampiyonanın ödül havuzu ise 331 milyon euro olarak belirlendi. Futbolseverler, "EURO 2024 ne zaman başlayacak?" sorusunu sıklıkla soruyorlar. Ayrıca, turnuvanın hangi ülkede düzenleneceği ve Türkiye'nin hangi grupta yer alacağı da merak konusu. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıç tarihi 2024!