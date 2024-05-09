EURO 2024 ne zaman başlayacak, Türkiye hangi grupta oynayacak? Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıç tarihi 2024!

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EURO 2024'ün başlamasına günler kala, futbol severlerin heyecanı giderek artıyor. UEFA Euro 2024, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 17. edisyonu olacak ve Almanya'da düzenlenecek. EURO 2024 Türkiye hangi grupta? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. A Milli Futbol Takımımız da EURO 2024’te mücadele edecek takımlar arasında yer alıyor. A Milli Takım, bu büyük turnuvada mücadele etmeye hazırlanıyor. Turnuvada, 24 takım Almanya'nın çeşitli şehirlerinde mücadele edecek. Berlin, Münih, Dortmund ve Hamburg gibi şehirler maçlara ev sahipliği yapacak. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 ne zaman başlayacak? İşte EURO 2024'ün başlangıç tarihi!