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GeriEURO2020 Turnuva boyunca herkes onu konuşacak! İşte EURO 2020'nin yengeleri...
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EURO2020
Haber Giriş: 11 Haziran 2021 - 09:09 | 

Turnuva boyunca herkes onu konuşacak! İşte EURO 2020'nin yengeleri...

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbolcular kadar eşleri ve sevgilileri de merak ediliyor.

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1

İşte EURO 2020'de forma giyen oyuncuların eşleri ve sevgilileri...

2

Georgina Rodriguez (Cristiano Ronaldo-Portekiz)

3

Rebecca Cooke (Phil Foden-İngiltere)

4

Vlada Sedan (Oleksandr Zinchenko-Ukrayna)

5

Anouska Santos (Luke Shaw-İngiltere)

6

Michele Lacroix (Kevin de Bruyne-Belçika)

7

İstem Atilla Yılmaz (Burak Yılmaz-Türkiye)

8

Gözde Doyran (İrfan Can Kahveci-Türkiye)

9

Mia McClenaghan (Reece James-İngiltere)

10

Anna Lewandowska (Robert Lewandowski-Polonya)

11

Chloe Wealleans-Watts (Mason Mount-İngiltere)

12

Lisa Smellers (Enes Ünal - Türkiye)

13

Olivia Naylor (John Stones-İngiltere)

14

Rafaella Szabo Witsel (Axel Witsel-Belçika)

15

Rojin Haspolat (Ozan Tufan-Türkiye)

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