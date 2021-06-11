EURO2020 Haber Giriş: 11 Haziran 2021 - 09:09 | 11 Haziran 2021 - 09:45

Turnuva boyunca herkes onu konuşacak! İşte EURO 2020'nin yengeleri...

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbolcular kadar eşleri ve sevgilileri de merak ediliyor.