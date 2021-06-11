Turnuva boyunca herkes onu konuşacak! İşte EURO 2020'nin yengeleri...

İşte EURO 2020'de forma giyen oyuncuların eşleri ve sevgilileri...Georgina Rodriguez (Cristiano Ronaldo-Portekiz)Rebecca Cooke (Phil Foden-İngiltere)Vlada Sedan (Oleksandr Zinchenko-Ukrayna)Anouska Santos (Luke Shaw-İngiltere)Michele Lacroix (Kevin de Bruyne-Belçika)İstem Atilla Yılmaz (Burak Yılmaz-Türkiye)Gözde Doyran (İrfan Can Kahveci-Türkiye)Mia McClenaghan (Reece James-İngiltere)Anna Lewandowska (Robert Lewandowski-Polonya)Chloe Wealleans-Watts (Mason Mount-İngiltere)Lisa Smellers (Enes Ünal - Türkiye)Olivia Naylor (John Stones-İngiltere)Rafaella Szabo Witsel (Axel Witsel-Belçika)Rojin Haspolat (Ozan Tufan-Türkiye)