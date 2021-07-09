EURO 2020'de attığı gol için ölüm tehditleri alan Morata ve eşi tatilde...
EURO 2020'de İspanya formasıyla İtalya'ya gol atan ve eşi İtalyan olduğu için İtalyan taraftarlardan ölüm tehditleri alan Alvaro Morata, turnuvadan elendikten sonra soluğu tatilde aldı.
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EURO 2020'de İspanya forması giyen ve İtalya'ya elendikleri penaltı atışlarında penaltı kaçıran Alvaro Morata, İtalyan eşi Alice Campello ile birlikte tatilde görüntülendi.
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Alvaro Morata, EURO 2020'de İspanya formasıyla 3 gol atıp toplamda 6 gole ulaşarak İspanya'nın Avrupa şampiyonaları tarihinde en golcü futbolcusu olmuştu.
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Eşi ve iki çocuğuyla sahilin tadını çıkaran Morata'nın ailesiyle keyifli anları objektiflere yansıdı.
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Alvaro Morata, İtalyan eşi Alice Campello ile birlikte İtalya'ya bağlı Sardinya adasında tatile çıktı.
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İTALYA MAÇINDA ELEŞTİRİLMİŞTİ
EURO 2020 yarı finalinde İtalya'ya penaltılarda 4-2 mağlup olarak final şansını kaybeden İspanya'da eleştiri oklarının hedefinde yıldız golcü Alvaro Morata vardı.
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GOLÜ ATTI AMA PENALTIYI KAÇIRDI
Turnuva boyunca inişli çıkışlı bir performans gösteren ve İspanyol futbolseverlerin tepkisini çeken Morata, normal süresi 1-1 eşitlikle biten maçta İspanya'nın tek golünü kaydetmesine karşın penaltılarda kullandığı vuruşu gole çeviremedi ve İspanya'nın final şansını kaybetmesine neden oldu.
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İTALYAN EŞİNE TEHDİT MESAJLARI
Daha önce turnuvanın başında kendisi ve ailesine İspanyol taraftarların ölüm tehditlerinde bulunduğu Morata'yı bu kez İtalyan taraftarlar tehdit etti.
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İTALYA'YA GOL ATTIĞI İÇİN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI
Bunun nedeni ise, İtalya'yla oynanan yarı final maçında İspanya adına skoru 1-1'e getiren golü atıp İtalya'nın finale çıkmasını tehlikeye atması...
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MORATA'NIN EŞİNDEN AÇIKLAMA
Morata'nın İtalyan eşi Alice Campello, sosyal medya hesabından kendisine gelen bazı kötü ve tehdit içerikli mesajları paylaştı.
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Campello, bazı taraftarların çocuklarının kanser olmasını ya da ölmesini dilediğini söylerken, mesajlar nedeniyle artık üzülmediğini belirtti.
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"UMARIM BU TARZ İNSANLARA KARŞI ÖNLEM ALINIR"
Sosyal medyadan açıklama yapan Alice Campello, "Bu mesajların İtalyan olmamla ilgili olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle alakalı. Daha zayıf bir kişinin başına gelseydi, daha büyük bir sorun olurdu. Futbolun, sadece insanları birleştirmesi gereken bir spor olduğunu ve hayal kırıklıklarımızı dışa vurmak için kullanılmadığını unutmamak gerekir. Umarım gelecekte bu tarz insanlara karşı önlem almak mümkün olur. Çünkü bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.