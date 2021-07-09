EURO 2020'de attığı gol için ölüm tehditleri alan Morata ve eşi tatilde...

"UMARIM BU TARZ İNSANLARA KARŞI ÖNLEM ALINIR" Sosyal medyadan açıklama yapan Alice Campello, "Bu mesajların İtalyan olmamla ilgili olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle alakalı. Daha zayıf bir kişinin başına gelseydi, daha büyük bir sorun olurdu. Futbolun, sadece insanları birleştirmesi gereken bir spor olduğunu ve hayal kırıklıklarımızı dışa vurmak için kullanılmadığını unutmamak gerekir. Umarım gelecekte bu tarz insanlara karşı önlem almak mümkün olur. Çünkü bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.