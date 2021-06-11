EURO 2020 finali ne zaman? İşte final maçının tarihi!
EURO 2020'de gruplar ve maç takvimi netleşti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) 11 Haziran'da başlıyor. Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele edecek. Peki, EURO 2020 finali ne zaman?
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Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. İşte, EURO 2020 final maçı tarihi...
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Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın finalinin 11 Temmuz'da yapılması bekleniyor.
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MAÇLAR TRT'DE YAYINLANACAK
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı, TRT'de yaşanacak. Türkiye-İtalya açılış maçıyla başlayacak olan şampiyonada oynanacak 51 müsabakanın tamamı, TRT'nin 3 ayrı kanalında canlı yayımlanacak.