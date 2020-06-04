Eski Playboy yıldızının kızı Rebecca Dumitrescu, tarihin en genç futbol takımı başkanı oldu!

'SİZE GÜZEL BİR HABERİMİZ VAR' Kulüpten yapılan açıklamada ise ''Hermannstadt ve Sibiu şehri futbolu için bir açıklamamız ve güzel bir haberimiz var. Hermannstadt yönetim organizasyonu anlamında yepyeni bir döneme girmiştir. Şimdi kulübümüze değer katacak yeni bir nefesimiz var. Bu projenin yatırımcısı olan Anamaria Prodan Reghecampf'a minnettarız.'' sözleri kullanıldı.