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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEski Playboy yıldızının kızı Rebecca Dumitrescu, tarihin en genç futbol takımı başkanı oldu!
GeriFutbol Eski Playboy yıldızının kızı Rebecca Dumitrescu, tarihin en genç futbol takımı başkanı oldu!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 11:13,

Eski Playboy yıldızının kızı Rebecca Dumitrescu, tarihin en genç futbol takımı başkanı oldu!

Eski Playboy yıldızı Anamaria Prodan, Romanya'dan kulüp satın aldı ve başkanlığa 21 yaşındaki kızı Rebecca Dumitrescu'yu getirdi.

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Romanya'da eşine nadir rastlanan bir kulüp satın alma işlemi gerçekleşti.

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Eski Playboy yıldızı olan, ardından menajerliğe geçen Anamaria Prodan, Romanya'dan DC Hermannstadt kulübünü satın aldı.

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Playboy kariyerinden sonra menajer olan ve Romanya'nın en popüler menajerleri arasında yer alan Prodan, piyasa değeri 7.25 milyon euro olan kulübün hisselerinin tamamını aldı.

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Ekonomik olarak zor günler geçiren Hermannstadt kulübünü satın alan 47 yaşındaki Anamaria Prodan, uzun bir süredir futbol takımına sahip olmak istediğini söylüyordu.

5SİZE GÜZEL BİR HABERİMİZ VAR
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'SİZE GÜZEL BİR HABERİMİZ VAR'

Kulüpten yapılan açıklamada ise ''Hermannstadt ve Sibiu şehri futbolu için bir açıklamamız ve güzel bir haberimiz var. Hermannstadt yönetim organizasyonu anlamında yepyeni bir döneme girmiştir. Şimdi kulübümüze değer katacak yeni bir nefesimiz var. Bu projenin yatırımcısı olan Anamaria Prodan Reghecampf'a minnettarız.'' sözleri kullanıldı.

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Prodan, geçtiğimiz günlerde hangi sektöre yatırım yapacağı hakkında bir soruya "Bilmiyorum, bir futbol kulübü almayı düşünüyorum" cevabını vermişti.

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Instagram'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve 640 binden fazla takipçisi bulunan eski Playboy yıldızı, kulübü satın aldıktan sonra baştan aşağı bir değişim gerçekleştirdi.

8KIZINI BAŞKAN YAPTI
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KIZINI BAŞKAN YAPTI

Hermannstadt'ın yeni sahibi Anamaria Prodan, kulübü satın aldıktan sonra başkanlık görevine 21 yaşındaki kızı Rebecca Dumitrescu getirdi.

9TARİHİN EN GENÇ BAŞKANI
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TARİHİN EN GENÇ BAŞKANI

Rebecca Dumitrescu böylelikle futboldaki en genç kulüp başkanı oldu.

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3 yıl önce İtalya'ya gidip Milano'ya yerleşen ve burada modellik yapan Rebecca Dumitrecu, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyordu.

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Futboldaki en genç başkan olan Rebecca Dumitrecu'nun nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

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DC Hermannstadt, şu anda Romanya'da küme düşmeme mücadelesi veriyor.

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Rebecca Dumitrecu'nun ilk görevi takımı ligde tutmak olacak.

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