Eski eşinin yeğeniyle aşk yaşayan Hulk suskunluğunu bozdu

12 yıllık eşi Iran Angelo ile geçen sene ayrılan Hulk, gündemden düşmüyor. Eşinin yeğeniyle birlikte olan yıldız futbolcu, aldatma suçlamalarını reddetti.Hulk, evliliğin bitmesi ve Camila Angelo ile yaşadığı ilişki ile ilgili konuştu.Hulk'un eski eşi Iran, futbolcunun kendisine ihanet ettiğini ve bu nedenle büyük acı çektiğini dile getirmişti.Hulk ise buna karşılık Iran'ın kendisine canavar gibi davrandığını, Camila ile evliliğini bitirdikten sonra ilişki yaşamaya başladığını belirtti.Instagram hesabından paylaşım yapan yıldız futbolcu, Ben bir insanım. Evliliğimde mutlu değildim dedi.Hulk, Çin'e gittikten sonra Camila'nın da yanına geldiğini ve Camila'nın çok güzel bir kadın olduğunu belirtti. Dünyaca ünlü futbolcu, aralarındaki arkadaşlığın ikisinin de yalnız olmasından dolayı ilişkiyle sonlandığını söyledi.Hulk ile eski eşi Iran'ın 12 yıl süren evliliklerinden üç çocukları bulunuyor.Shanghai SIPG ile sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Hulk'un adı her transfer döneminde Süper Lig devleriyle anılıyordu.Rus basınına Çin'den ayrılacağını doğrulayan Hulk şu ifadeleri kullanmıştı: Kim bilir, belki de Zenit'e dönerim. Eğer kulüp bana ilgi gösterir ve görüşmek isterse benim için problem olmaz. Zenit'e yeniden dönmek beni memnun eder çünkü orada kendimi evimde gibi hissettim.Fakat Zenit ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Aynı şeyi Porto için de söyleyebilirim. Bu nedenle bu kulüpler benim için çok değerli. Dolayısıyla Zenit, ilginç bir seçenek olabilir.Transferimle ilgili kararı kariyerimin devamlılığı için en iyi takımı seçerek alacağım. Bu noktada benim için kimin daha yüksek maaş verdiği önemli değil. Şu ana kadar kontrat imzalamadım ve Aralık ayında serbest kalacağım. Şimdiye dek çok fazla sayıda teklif almama rağmen hiçbir kulüple anlaşma sağlamadım. Menajerim, pek çok kulüple irtibat halinde.