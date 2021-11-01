Emre Belözoğlu'ndan sihirli dokunuş! Gecenin maçı sonrası Fenerbahçe detayı...

"TAKIMDA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ" Adana Demirspor galibiyeti sonrası Belözoğlu'ndan övgü ile bahseden Edin Visca, "Emre Belözoğlu, geldiğinden beri çok şey değiştirdi. Daha da çok şey değiştireceğine inanıyorum. Bizden özgüven istedi, coşkulu, hücum futbolu istedi. Bizim hedefimiz zirve, sezonu zirvede kapatmak istiyoruz." dedi.