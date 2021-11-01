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HaberlerSpor HaberleriEmre Belözoğlu'ndan sihirli dokunuş! Gecenin maçı sonrası Fenerbahçe detayı...
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Spor Arena
Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 23:07 | 

Emre Belözoğlu'ndan sihirli dokunuş! Gecenin maçı sonrası Fenerbahçe detayı...

Medipol Başakşehir'in başında çıktığı üçüncü maçtan Adana Demirspor galibiyetiyle ayrılan Emre Belözoğlu, turuncu lacivertlilerle yoluna kayıpsız devam ederken ortaya dikkat çeken Fenerbahçe detayı çıktı...

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Geçen sezon başında Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik sorumlu göreviyle gelirken performansıyla takdir toplamıştı. 

2ŞAMPİYON YAPAMADI AMA...

ŞAMPİYON YAPAMADI AMA...

Sarı lacivertlilerin başında ligde toplam 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu maçlarda yalnızca 1 yenilgi alırken 2 beraberlik ve 7 galibiyetle son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

3BU KEZ HOCA OLARAK DÖNDÜ

BU KEZ HOCA OLARAK DÖNDÜ

Ligi Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrılırken birçok takımdan teklif alan 41 yaşındaki teknik adam bir kez daha yollarını Medipol Başakşehir'le birleştirdi.

4KOCAMANIN ARDINDAN UÇUŞA GEÇİRDİ

KOCAMAN'IN ARDINDAN UÇUŞA GEÇİRDİ

Futbolcu olarak 4 sezon formasını giydiği Başakşehir'e bu kez teknik adam olarak gelen Belözoğlu, Aykut Kocaman yönetiminde yalnızca iki galibiyet alabilen bir takım devraldı. 

5AÇILIŞI BEŞİKTAŞLA YAPTI

AÇILIŞI BEŞİKTAŞ'LA YAPTI

Süper Lig'de ilk sınavına zorlu Beşiktaş maçı ile çıkan Belözoğlu'nun Başakşehir'i, sahadan 3-2 galip ayrılırken 9. haftada oynanan Antalyaspor mücadelesini ise 2-1'le kazandı.

6BAŞAKŞEHİRLE 3TE 3

BAŞAKŞEHİR'LE 3'TE 3

Başakşehir'in başında üçüncü maçına ise Süper Lig'in 11. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması ile çıkan Belözoğlu, bu mücadeleden de 2-1'lik galibiyetle ayrılırken yoluna 3'te 3'le devam etti. 

7LİGDE TOPLAM 10 GALİBİYET

LİGDE TOPLAM 10 GALİBİYET

Fenerbahçe'de 10, Medipol Başakşehir'de ise 3 Süper Lig maçına çıkan Belözoğlu, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak büyük başarıya imza attı. 

832 PUAN TOPLADI

32 PUAN TOPLADI

Süper Lig kariyerinde toplamda 32 puan toplama başarısı gösteren başarılı çalıştırıcı, maç başı 2.46 puan ortalaması yakaladı.

9FENERBAHÇE DETAYI

FENERBAHÇE DETAYI

Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde yoluna kayıpsız devam ederken son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'nin son üç haftada ligde puan alamaması sosyal medyada yankı buldu.

103 HAFTADA 9 PUAN

3 HAFTADA 9 PUAN

Fenerbahçe, son üç haftada Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybederek 9 puandan olurken Başakşehir'in Belözoğlu yönetiminde 9 puan kazanması dikkat çeken bir istatistik olarak bazı taraftarlarca sosyal medyada dile getirildi.

11TAKIMDA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

"TAKIMDA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Adana Demirspor galibiyeti sonrası Belözoğlu'ndan övgü ile bahseden Edin Visca, "Emre Belözoğlu, geldiğinden beri çok şey değiştirdi. Daha da çok şey değiştireceğine inanıyorum. Bizden özgüven istedi, coşkulu, hücum futbolu istedi. Bizim hedefimiz zirve, sezonu zirvede kapatmak istiyoruz." dedi.

12İNANILMAZ BİR ÖZGÜVEN KAZANDIK

"İNANILMAZ BİR ÖZGÜVEN KAZANDIK"

Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle özgüven kazandıklarını kaydeden Hasan Ali Kaldırım ise "Emre Hocanın gelmesiyle birlikte takım inanılmaz bir özgüven kazandık. Bunu da oyunumuza yansıttığımızı düşünüyoruz. Özellikle takım olarak oynadığımız oyundan zevk alıyoruz" diye konuştu.

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