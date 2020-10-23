Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'den evlilik itirafı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
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2018 yılı ocak ayında İsviçreli futbolcudan boşanan ve o tarihten beri yalnız olan Sulejmani, Instagram üzerinden bir takipçisinin "Yeniden evlenmek ister misin?" şeklindeki sorusuna beklenmeyen bir yanıt verdi.
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"Şu an böyle iyiyim" diyen Sulejmani, "Ancak hayatıma değer katacağına inandığım biriyle tanışırsam, yeniden evlenmeyi düşünebilirim. Aksi takdirde şu anki hayatımdan memnunum" ifadelerini kullandı.
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Vaktinin büyük bir çoğunluğunu oğlu Luan ile geçiren Sulejmani, birkaç yıl önce çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı.
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Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce cinsel ilişki yerine, kendi kendilerini tatmin etme yolunu tercih ettiğine yer veren Erjona Sulejmani, Ronaldo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
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Kitabında Ronaldo'yu dünyanın en çekici futbolcusu olarak tanımlamış ve "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" ifadelerini kullanmıştı.
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Sulejmani'nin Instagram'da 289 bin takipçisi bulunurken, televizyon sunuculuğu, modellik ve bloggerlık kariyerine ek olarak kendi adına tasarladığı bir mayo koleksiyonu da bulunuyor.
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Dzemaili'nin eski eşi, sosyal medyadaki takipçileriyle de sık sık soru-cevap yapmayı ihmal etmiyor. (Fanatik)