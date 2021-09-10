Duygun Yarsuvat kimdir? Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın biyografisi

Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladı, 1964 yılında Belçika’da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika’da Princeton Üniversitesi’nde devam etti.1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” ünvanını aldı. 1971 yılında ise aynı Üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli Doçentlik tezi, jüri tarafından ittifakla kabul edilerek “doçentlik” payesine yükseltildi. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı profesörlük tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” ünvanına sahip oldu.