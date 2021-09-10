Duygun Yarsuvat kimdir? Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın biyografisi
Galatasaray 'da 2014 35. başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 19 Aralık 2020'de hastanede coronavirüsü tedavisi görmüştü. Peki, Duygun Yarsuvat kimdir, neden öldü? Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın biyografisi...
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Profesör Dr. Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Orta öğrenimini İstanbul, Galatasaray Lisesi’nde (1948-1957) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1961 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak atandı.
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Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladı, 1964 yılında Belçika’da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika’da Princeton Üniversitesi’nde devam etti.1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” ünvanını aldı. 1971 yılında ise aynı Üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli Doçentlik tezi, jüri tarafından ittifakla kabul edilerek “doçentlik” payesine yükseltildi. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı profesörlük tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” ünvanına sahip oldu.
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Duygun Yarsuvat 2 Ekim'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday olmuş; 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray SK başkanı seçilmişti. Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.
Daha sonra Yarsuvat'ın başkanlığı, 23 Mayıs 2015'te gerçekleşen olağan genel kurulda yönetimindeki Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından sona erdi.