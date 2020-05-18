Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa için dudak uçuklatan hamle! Paylaştılar...
Kara Kartal'ın eski yıldızı Dusco Tosic, ülkesi Sırbistan'da yine manşetlerde.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
35 yaşındaki yıldızın arası bir süredir 2008'de evlendiği iki çocuğunun annesi Jelena Karleusa ile bozuktu.
2
Abone Ol
Hatta iki tarafın da birbirlerine ihanet ettiği iddiaları uzun süre gündemi sarsmıştı.
3
Abone Ol
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile arasındaki buzları eritti.
4
Abone Ol
2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya geldi.
5
Abone Ol
Eşi için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi…
6
Abone Ol
19 MİLYON TL'YE JEST!
Karantina nedeniyle Dubai'den ülkesine dönen Tosic, eşiyle arasındaki buzları eritti.
7
Abone Ol
Bununla da kalmayan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı.
8
Abone Ol
2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören Karleusa'nın ayağı yerden kesildi.
9
Abone Ol
Eşinin pahalı jesti karşısında mutluluktan havalara uçan Jelena, Türkiye sevdasıyla da biliniyor.
10
Abone Ol
Tosic ile Jelena'nın corona virüs nedeniyle karantinada olmaları nedeniyle evliliklerine ikinci bir şans verdikleri belirtiliyordu.
11
Abone Ol
Evlerinde yemek düzenleyen ünlü şarkıcı, bu anları sosyal medyadan paylaşırken keyifli anlar yaşamıştı.
12
Abone Ol
Tekrar bir araya gelen aile böylece boşanacaklar iddialarına da cevap vermiş oldular.
13
Abone Ol
Sırbistan'ın en ünlü şarkıcılarından olan Jelena, magazin basınının yakın takibinde...