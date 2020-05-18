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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa için dudak uçuklatan hamle! Paylaştılar...
GeriFutbol Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa için dudak uçuklatan hamle! Paylaştılar...
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Futbol
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 15:30,

Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa için dudak uçuklatan hamle! Paylaştılar...

Kara Kartal'ın eski yıldızı Dusco Tosic, ülkesi Sırbistan'da yine manşetlerde.

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35 yaşındaki yıldızın arası bir süredir 2008'de evlendiği iki çocuğunun annesi Jelena Karleusa ile bozuktu.

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Hatta iki tarafın da birbirlerine ihanet ettiği iddiaları uzun süre gündemi sarsmıştı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile arasındaki buzları eritti.

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2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya geldi. 

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Eşi için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi…

619 MİLYON TLYE JEST
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19 MİLYON TL'YE JEST!

Karantina nedeniyle Dubai'den ülkesine dönen Tosic, eşiyle arasındaki buzları eritti.

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Bununla da kalmayan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı.

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2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören Karleusa'nın ayağı yerden kesildi.

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Eşinin pahalı jesti karşısında mutluluktan havalara uçan Jelena, Türkiye sevdasıyla da biliniyor.

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Tosic ile Jelena'nın corona virüs nedeniyle karantinada olmaları nedeniyle evliliklerine ikinci bir şans verdikleri belirtiliyordu.

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Evlerinde yemek düzenleyen ünlü şarkıcı, bu anları sosyal medyadan paylaşırken keyifli anlar yaşamıştı.

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Tekrar bir araya gelen aile böylece boşanacaklar iddialarına da cevap vermiş oldular.

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Sırbistan'ın en ünlü şarkıcılarından olan Jelena, magazin basınının yakın takibinde...

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