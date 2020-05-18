Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa için dudak uçuklatan hamle! Paylaştılar...

Eşi için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi…