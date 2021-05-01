Dünyayı kahreden kaza 27 yıl önce bugün yaşandı! İşte efsane Ayrton Senna'nın hikayesi

Efsanenin ölümü ile Grand Prix Sürücüler Birliği yeniden kurulur ve yeni güvenlik standartları belirlenir. İlginç olan ise Senna’nın, yarış öncesi yeni güvenlik hareketleri için Sürücüler Birliği ile görüşmüş ve bu hareketin lideri olacağına dair anlaşmış olmasıdır. Bu önlemlerin konuşulmasına sebep olan iki olay var: Yarış haftasında genç F1 pilotu Rubens Barrichello’nun büyük bir kaza yaparak yarışı bırakması ve yine başka bir pilot Roland Ratzenberger’in de aynı pistte bir gün önce kaza yaparak hayatını kaybetmesi.