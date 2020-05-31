Dünyaca ünlü isimden George Floyd için görülmemiş protesto!
ABD'de George Floyd'un bir polis memurunun dakikalarca diziyle boğazına basması sonrası nefessiz kalarak ölmesi sonrası olaylar giderek büyüyor. Protestolara dünyaca ünlü isimler de katılıyor...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Spor Arena Dış Haber | ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi şüpheli, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.
2
Abone Ol
Dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınmak istenen Flody, bir polis memuru tarafından diziyle boğazına basılarak dakikalarca nefessiz bırakıldı.
3
Abone Ol
Söz konusu görüntülerde, George Floyd'un yaşamını yitirmeden önce defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardığı ancak polislerin herhangi bir şekilde geri adım atmadığı görülüyordu.
4
Abone Ol
George Floyd'un hayatını kaybetmesine sebebiyet veren skandal görüntüler sonrası Amerika'da halk polisle çatışırken, marketler de yağmalandı.
5
Abone Ol
TEPKİLER ÜZERİNE SERBEST BIRAKILAN POLİS TUTUKLANDI
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, George Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu. Söz konusu olaya karışan polislerden Derek Chauvi önce gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Tepkiler üzerine polis yeniden tutuklandı. Diğer polislere ise herhangi bir adli işlem uygulanmadığı ortaya çıktı.
6
Abone Ol
ABD'nin çeşitli yerlerinde gösteriler devam ederken spor dünyasından da bu olaya ve ırkçılığa karşı sesler yükselmeye devam ediyor.
7
Abone Ol
LEBRON SESSİZ KALMADI!
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ırkçılık karşıtı tutumunu milyonlarca takipçisine ve dünyaya gösterdi. Birçok NBA yıldızı da aynı şekilde sesini soayal medyadan yükseltti.
8
Abone Ol
Sosyal medya ile yetinmeyip sokağa çıkan sporcular da oldu. NBA'de Boston Celtics forması giyen Jaylen Brown, memleketi Atlanta'da ırkçılık karşıtı bir gösteri düzenledi.
9
Abone Ol
15 SAAT ARABAYLA YOLCULUK YAPTI
Koronavirüs salgını sebebiyle uçak seferleri durduğu için Boston'dan arabayla 15 saat yolculuk yaparak Atlanta'ya giden Jaylen Brown, Twitter'dan takipçilerine 'olaysız bir protesto' çağrısı yaptı ve toplanacakları adresi yayınladı.
10
Abone Ol
Jaylen Brown'un çağrısına uyan Atlanta sakinleri, yıldız basketbolcu ile birlikte ırkçılık karşıtı bir yürüyüş gerçekleştirdi.
11
Abone Ol
Jaylen Brown, gösterilerin manşeti haline gelen, George Floyd'un polise söylediği 'Nefes alamıyorum' pankartıyla yürüdü.
12
Abone Ol
Jaylen Brown'a Indiana Pacers forması giyen Malcolm Bogdon ve Brooklyn Nets oyuncusu Justin Anderson da eşlik etti.
13
Abone Ol
"DEDEM, MARTIN LUTHER KING İLE YÜRÜMÜŞTÜ"
Malcolm Brogdon, gösteri sırasında megafondan kalabalığa yaptığı açıklamada; "60'lı yıllarda Martin Luther King ile birlikte protestolarda yürüyen harika bir dedem var. Hepimizi burada görmekten gurur duyacaktır. Yürümeye ve protestolara devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.
14
Abone Ol
"O DİZ 400 YILDIR ORADA"
Jaylen Brown ayrıca polis memurunun George Floyd'un boybuna diziyle bastığı fotoğrafı; "O diz 8 dakikadan daha fazla oradaydı, o diz 400 yıldan fazladır orada" sözleriyle paylaştı.
15
Abone Ol
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Jaylen Brown'un düzenlediği yürüyüşte 3 kişi gözaltına alındı. Brown, olaysız geçen gösteride gözaltına alınanlar için sosyal medyadan tepki gösterdi ve bu 3 kişinin isimlerini açıklayıp, her türlü desteği onlara vereceğini duyurdu.
16
Abone Ol
Basketbolcuların bu tutumu, sosyal medyada kendilerinden övgüyle bahsedilmelerini sağladı.