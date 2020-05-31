Dünyaca ünlü isimden George Floyd için görülmemiş protesto!

TEPKİLER ÜZERİNE SERBEST BIRAKILAN POLİS TUTUKLANDI Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, George Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu. Söz konusu olaya karışan polislerden Derek Chauvi önce gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Tepkiler üzerine polis yeniden tutuklandı. Diğer polislere ise herhangi bir adli işlem uygulanmadığı ortaya çıktı.