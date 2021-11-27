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Son Dakika: Dünya Kupası kurasında A Milli Takım ile eşleşen Portekiz'in 'Türkiye' şaşkınlığı! Cristiano Ronaldo detayı...
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off turunda mini bir 'Dünya Kupası' kurası çekti. A Milli Takımımız ilk olarak Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i elemek zorunda. Eşleşmelerin belli olmasının ardından Portekiz kanadından Türkiye hakkında ilginç açıklamalar geldi.
A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Portekiz oldu. Eşleşmenin belli olmasıyla Portekiz'den Türkiye ile ilgili ilk açıklamalar geldi. İşte detaylar...
KAZANIRSAK İTALYA-MAKEDONYA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ RAKİP OLACAK
Milliler, Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.
BAZEN ÇOK İYİ BAZEN İSE KÖTÜ
Santos, Türkiye'nin çok değişken bir yapısı olduğuna dikkat çekerken 'Bazen takımca çok iyiler, bazen de kötüler.' yorumunda bulundu.
'TÜRKİYE PRENSİPTE 4-3-3 İLE OYNUYOR'
"İki maçta da evimizde oynayacak olmak en baştan beri olumlu bir şey" "Türkiye prensipte 4-3-3 formasyonuyla oynayan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Bazen takım olarak çok iyiler ama bazen de değiller."
RONALDO'NUN SON TURNUVASI OLABİLİR
Türkiye karşılaşması Portekizli yıldız için de çok ayrı bir öneme sahip. Cristiano Ronaldo belki de profesyonel kariyerindeki son Dünya Kupası biletini almak için Türkiye engelini aşmak durumunda.
VOLKAN DEMİREL PENALTI KURTARDI
Portekiz'in golünün eski Fenerbahçeli Nani'den geldiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo skor 2-1'ken 65. dakikada penaltı vuruşunu Volkan Demirel'e nişanlamıştı.
PENALTILARLA KAÇTI
Bu maçın ardından katıldığı EURO 2012'de yarı finali gören Portekiz, finali İspanya karşısında penaltı vuruşlarıyla kaçırmıştı.
MANCİNİ'DEN KURA YORUMU
2022 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım ile aynı yolda yer alan İtalya'da teknik dierktör Roberto Mancini, kurayı değerlendirdi.İlk maç hakkında yorum yapan Mancini, "Bizim için çok zor olacak. Kuzey Makedonya iyi bir takım. " dedi.Roberto Mancini sözlerini, "Kuzey Makedonya maçını kazanırsak deplasmanda final oynayacağız. Ya Türkiye'de ya da Portekiz'de oynayacağız. Zor maçlar bizi bekliyor." ifadeleriyle tamamladı