Son Dakika: Dünya Kupası kurasında A Milli Takım ile eşleşen Portekiz'in 'Türkiye' şaşkınlığı! Cristiano Ronaldo detayı...

'TÜRKİYE PRENSİPTE 4-3-3 İLE OYNUYOR'

"İki maçta da evimizde oynayacak olmak en baştan beri olumlu bir şey" "Türkiye prensipte 4-3-3 formasyonuyla oynayan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Bazen takım olarak çok iyiler ama bazen de değiller."