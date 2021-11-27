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Futbol
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Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 08:28 | 

Son Dakika: Dünya Kupası kurasında A Milli Takım ile eşleşen Portekiz'in 'Türkiye' şaşkınlığı! Cristiano Ronaldo detayı...

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off turunda mini bir 'Dünya Kupası' kurası çekti. A Milli Takımımız ilk olarak Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i elemek zorunda. Eşleşmelerin belli olmasının ardından Portekiz kanadından Türkiye hakkında ilginç açıklamalar geldi.

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A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Portekiz oldu. Eşleşmenin belli olmasıyla Portekiz'den Türkiye ile ilgili ilk açıklamalar geldi. İşte detaylar...
2PORTEKİZLE MAÇ DEPLASMANDA

PORTEKİZ'LE MAÇ DEPLASMANDA

A Milli Takım, yarı finalde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler, güçlü rakibini elemesi halinde final müsabakasını Türkiye'de oynayacak.
3KAZANIRSAK İTALYA-MAKEDONYA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ RAKİP OLACAK

KAZANIRSAK İTALYA-MAKEDONYA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ RAKİP OLACAK

Milliler, Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.
4SANTOSUN TÜRKİYE SÖZLERİ

SANTOS'UN TÜRKİYE SÖZLERİ

Portekiz'in deneyimli teknik direktörü Fernando Santos kura çekiminin ardından eşleşmeleri değerlendirirken Türkiye hakkında da yorumlar yaptı.
5BAZEN ÇOK İYİ BAZEN İSE KÖTÜ

BAZEN ÇOK İYİ BAZEN İSE KÖTÜ

Santos, Türkiye'nin çok değişken bir yapısı olduğuna dikkat çekerken 'Bazen takımca çok iyiler, bazen de kötüler.' yorumunda bulundu.
6İTALYA MAÇI SORULUNCA...

İTALYA MAÇI SORULUNCA...

Türkiye'nin inişli çıkışlı futboluna vurgu yapan Santos sözlerini şöyle sürdürdü:
"İtalya hakkında konuşmanın anlamı yok. Her şeyden önce Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. Bu bizim için en önemli final maçı ve ana hedefimiz. Eşleşmeyi çok fazla tartışmaya gerek yok."
7TÜRKİYE PRENSİPTE 4-3-3 İLE OYNUYOR

'TÜRKİYE PRENSİPTE 4-3-3 İLE OYNUYOR'

"İki maçta da evimizde oynayacak olmak en baştan beri olumlu bir şey" "Türkiye prensipte 4-3-3 formasyonuyla oynayan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Bazen takım olarak çok iyiler ama bazen de değiller."
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"EURO 2020'de ve şu anda yaptıklarına bakamayız. Onlara karşı her şeyi ayrıntılı olarak hazırlayacağız. Katar'daki turnuvada olacağımıza inancım tam"
9RONALDONUN SON TURNUVASI OLABİLİR

RONALDO'NUN SON TURNUVASI OLABİLİR

Türkiye karşılaşması Portekizli yıldız için de çok ayrı bir öneme sahip. Cristiano Ronaldo belki de profesyonel kariyerindeki son Dünya Kupası biletini almak için Türkiye engelini aşmak durumunda.
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Türkiye ile Portekiz arasında oynanan son maç, Milli Takım'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.
11VOLKAN DEMİREL PENALTI KURTARDI

VOLKAN DEMİREL PENALTI KURTARDI

Portekiz'in golünün eski Fenerbahçeli Nani'den geldiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo skor 2-1'ken 65. dakikada penaltı vuruşunu Volkan Demirel'e nişanlamıştı.
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Türkiye'nin Estadio da Luz'dan galibiyetle ayrıldığı 90 dakikadaki teknik direktörü ise Süper Lig'in zirvesinde yer alan Abdullah Avcı'ydı.
13PENALTILARLA KAÇTI

PENALTILARLA KAÇTI

Bu maçın ardından katıldığı EURO 2012'de yarı finali gören Portekiz, finali İspanya karşısında penaltı vuruşlarıyla kaçırmıştı. 
14MANCİNİDEN KURA YORUMU

MANCİNİ'DEN KURA YORUMU

2022 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım ile aynı yolda yer alan İtalya'da teknik dierktör Roberto Mancini, kurayı değerlendirdi.İlk maç hakkında yorum yapan Mancini, "Bizim için çok zor olacak. Kuzey Makedonya iyi bir takım. " dedi.Roberto Mancini sözlerini, "Kuzey Makedonya maçını kazanırsak deplasmanda final oynayacağız. Ya Türkiye'de ya da Portekiz'de oynayacağız. Zor maçlar bizi bekliyor." ifadeleriyle tamamladı
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