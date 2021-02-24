Dünya bu golü konuşuyor! Olivier Giroud, Atletico Madrid'i böyle yıktı...

"GOL İPTAL EDİLSEYDİ MASON MOUNT'U SUÇLAYACAKTIM" "VAR'da inceleme yapılırken Mount'a golün iptal edilmesi halinde onu suçlayacağımı söyledim. VAR incelemesi sırasında inancınızı koruyup sabırlı olmalısınız. Yaklaşık 3 dakika sürdü ve sonunda bizim için güzel karar çıktı. Takımım ve benim için harika bir gece."