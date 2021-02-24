Dünya bu golü konuşuyor! Olivier Giroud, Atletico Madrid'i böyle yıktı...

Geceye damga vuran olay ise tarihi gol sonrasında yaşananlar oldu...
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea, La Liga'da lider konumda bulunan Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0 ile geçerek tur adına önemli bir avantaj yakaladı.
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Frank Lampard'ın ardından göreve gelen Thomas Tuchel ilelig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan, 10 gol atıp 2 gol yiyen Chelsea'ye zorlu Atletico deplasmanında avantajı Olivier Giroud'nun muhteşem golü getirdi.
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UZUN SÜRE VAR'DA İNCELENDİ
Giroud'nun attığı gol sonrası ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesi ise Şampiyonlar Ligi standardının çok üzerinde bir sürede gerçekleşti. Pozisyonun içinde olan Mason Mount'un topa dokunmadığı anlaşılınca yaklaşık 3 dakika süren inceleme sonucu Chelsea'nin golü geçerlilik kazandı.
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KARİYERİNDE BÖYLE GOLLER VAR
Fransız golcü Olivier Giroud, Atletico Madrid'e attığı gibi estetik golleri kariyerinde sürekli atmıştı.
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2017'DE PUSKAS ÖDÜLÜ ALMIŞTI
2017 yılı FIFA Puskas Yılın Golü Ödülü'nü Arsenal formasıyla attığı 'akrep vuruşu' ile kazanan Giroud, eski takımının yanı sıra Fransa formasıyla da böyle goller atmaya alışkın.
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MUHTEŞEM GOLÜNÜ ANLATTI
Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Giroud şunları söyledi: "Önemli bir galibiyet aldık. Gol hakkında ne diyebilirim bilmiyorum. Sadece röveşata vuruşuna odaklanmıştım ve topun ağlara gittiğini görünce çok mutlu oldum. Yan hakem ofsayt bayrağı kaldırdı ama Mason Mount'un topa dokunmadığını biliyordum ve sonuçta golümüz verildi."
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"GOL İPTAL EDİLSEYDİ MASON MOUNT'U SUÇLAYACAKTIM"
"VAR'da inceleme yapılırken Mount'a golün iptal edilmesi halinde onu suçlayacağımı söyledim. VAR incelemesi sırasında inancınızı koruyup sabırlı olmalısınız. Yaklaşık 3 dakika sürdü ve sonunda bizim için güzel karar çıktı. Takımım ve benim için harika bir gece."
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SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Chelsea ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki Fransız golcü bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol atmayı başardı.
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"YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMELİ"
İngiliz The Sun'ın yazarlarından Simon Phillips, dev maçı değerlendirdiği yazısında Olivier Giroud'ya övgüler dizerek Chelsea'nin onu kesinlikle kadroda tutması gerektiğini ifade etti.
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Giroud kalitesindeki bir oyuncunun yaşı kaç olursa olsun her takımda görev yapabileceğini söyleyen Phillips; "Dünya Kupası kazanmış, Premier Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde sayısız müthiş goller atmış bir oyuncuyu böylece bırakmamalısınız" sözlerini kullandı.