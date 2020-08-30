Dünya bu çifti konuşuyor! Alphonso Davies ve Jordyn Huitema tarihe geçecekti ama...

Bu sezon futbol dünyasının en çok konuştuğu kişilerin başında Alphonso Davies geliyordu.19 yaşındaki Gana asıllı Kanadalı sol bek, hayat hikayesiyle şaşırtıyor. 2000'de Gana’daki Buduburam Mülteci Kampı’nda hayata gözlerini açan Davies’in anne ve babası Victoria ile Debeah, 2. Liberya İç Savaşı başladığında anavatandan kaçıp Gana’ya sığındı. İlk 5 yılını burada geçiren genç sol bek, yerleşim programında mülakatı geçip Kanada’nın yolunu tuttu.WhitecAps tarafından keşfedildikten sonra 15 yaşında; ilk maçına çıktı ve MLS’te futbol dünyasının büyük hayal kırıklığı olan, yolu Türkiye’den de geçen Adu’dan sonra en genç profesyonel oldu. 2019 başında 10 milyon Euro’ya en pahalı MLS oyuncusu olarak Bayern’e gelen Davies, atletik yapısı ve adam geçme özelliği ile geçen sezonun dünyadaki iyi sol beki olarak gösteriliyor.Yeşil sahalarda hızı ile dikkat çeken Alphonso Davies, özel hayatında da çok hızlı...Genç futbolcunun kız arkadaşı Jordyn Huitema da tıpkı Davies gibi futbolcu.PSG’li kadın futbolcu Jordyn Huitema, erkek arkadaşıyla birlikte aynı sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bunu başarabilen ilk çift olarak tarihe geçebilirdi.Ancak PSG, yarı finalde Lyon'a elenince bu olay gerçekleşmedi.Yine de bu tarihi fırsatın kaçması Davies - Huitema çiftinin mutluluğunu bozamadı.Davies, şampiyonluk şansını kaybeden sevgilisini tatilde teselli etti.Futbol dünyasının gözde çifti, İspanya'nın Formentera adasında tatil yaparken görüntülendi.Oldukça neşeli oldukları görülen çift, bol bol fotoğraf çektirdi.Kanada milli takımında da oynayan 19 yaşındaki Jordyn Huitema, forvet pozisyonunda görev alıyor.Futbol dünyasının şu aralar en gözde çiftlerinin başında gelen Kanadalılar, tatilde işte böyle eğlendi...