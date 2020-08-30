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GeriFutbol Dünya bu çifti konuşuyor! Alphonso Davies ve Jordyn Huitema ilişkisi böyle başlamış...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 09:45 | 

Dünya bu çifti konuşuyor! Alphonso Davies ve Jordyn Huitema ilişkisi böyle başlamış...

Bayern Münih'in genç yıldızı Alphonso Davies ile kendisi gibi futbolcu sevgilisi Jordyn Huitema ilişkileri hakkında itiraflarda bulundular. Fotoğraflar: Backgrid

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Bu sezon futbol dünyasının en çok konuştuğu kişilerin başında Alphonso Davies geliyordu.

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19 yaşındaki Gana asıllı Kanadalı sol bek, hayat hikayesiyle şaşırtıyor.

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2000'de Gana’daki Buduburam Mülteci Kampı’nda hayata gözlerini açan Davies’in anne ve babası Victoria ile Debeah, 2. Liberya İç Savaşı başladığında anavatandan kaçıp Gana’ya sığındı.

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İlk 5 yılını burada geçiren genç sol bek, yerleşim programında mülakatı geçip Kanada’nın yolunu tuttu.

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WhitecAps tarafından keşfedildikten sonra 15 yaşında; ilk maçına çıktı ve MLS’te futbol dünyasının büyük hayal kırıklığı olan, yolu Türkiye’den de geçen Adu’dan sonra en genç profesyonel oldu.

6DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN...
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DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN...

2019 başında 10 milyon Euro’ya en pahalı MLS oyuncusu olarak Bayern’e gelen Davies, atletik yapısı ve adam geçme özelliği ile geçen sezonun dünyadaki iyi sol beki olarak gösteriliyor.

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Yeşil sahalarda hızı ile dikkat çeken Alphonso Davies, özel hayatında da çok hızlı...

8SEVGİLİSİ DE FUTBOLCU
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SEVGİLİSİ DE FUTBOLCU

Genç futbolcunun kız arkadaşı Jordyn Huitema da tıpkı Davies gibi futbolcu.

9TARİHE GEÇECEKLERDİ...
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TARİHE GEÇECEKLERDİ...

PSG’li kadın futbolcu Jordyn Huitema, erkek arkadaşıyla birlikte aynı sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bunu başarabilen ilk çift olarak tarihe geçebilirdi.

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Ancak PSG, yarı finalde Lyon'a elenince bu olay gerçekleşmedi.

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Yine de bu tarihi fırsatın kaçması Davies - Huitema çiftinin mutluluğunu bozamadı.

12NASIL SEVGİLİ OLDULAR
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NASIL SEVGİLİ OLDULAR?

Alphonso Davies ve Huitema nasıl sevgili olduklarını anlattı.

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Huitema, ilişkilerinin başladığını şöyle anlatıyor...

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'Bir gün yanıma geldi ve Alphonso Davies'in sevgilisi olmak nasıl bir his bilmek ister misin diye sordu.'

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'Hızlı bir giriş yaptı, şaşırmıştım'

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Sonrasında konuşan Alphonso Davies ise konuşmanın devamını şöyle getirdi;

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'Böyle bir sorunun işe yaramamasını beklersiniz değil mi? İşe yarardı! Evet dedi!'

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İlişkileri böyle başlayan futbolcu çift, 3 yıldır sevgililer...

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