Donald Trump corona virüs için çağırdı, Beşiktaşlı Tyler Boyd dinlemedi!

Beşiktaş taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu anlatan Boyd, ''Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz. Ama her iki yönde de geçerli bu. Kazandığınızda o ana kadarki en iyi duyguyu yaşıyorsunuz. Bunu seviyorum. Bu kültürü seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu tutkuyu seviyorum'' ifadelerini kullandı.