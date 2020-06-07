Ünlü spikere büyük şok!

Spor Arena Dış Haberler | İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, corona virüs (koronavirüs) karantinasını boksör sevgilisi Daniele Scardina ile geçiriyor.
2
Abone Ol
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Leotta, daha önce terasında erkek arkadaşıyla yaptığı boks çalışmasını da takipçileriyle paylaşmıştı.
3
Abone Ol
İtalyan spiker, geçtiğimiz günlerde ise balkonuna koyduğu şişme havuzun içine su doldurup "Karantinada havuz" paylaşımı yapmıştı.
4
Abone Ol
Diletta Leotta ile Daniele Scardina'nın karantina sırasında balkonda güneşlendiği görüntüler de sosyal medyada çok konuşulmuştu.
5
Abone Ol
Ancak dün gece Diletta Leotta'yı üzen bir haber meydana geldi.
6
Abone Ol
Ünlü spikerin Milano'nun Corso Como bölgesindeki evine hırsız girdi.
7
Abone Ol
Polis raporunda hırsızların dokuzuncu kattaki daireye pencereden girdikleri belirtildi.
8
Abone Ol
Eve giren hırsızların daha sonra kasayı açmayı başardıkları ifade edildi.
9
Abone Ol
Hırsızların 150 bin Euro değerinde yüzük, mücevher ve saat gibi çok sayıda değerli eşya çaldığı açıklandı.
10
Abone Ol
SPOR VE YEMEK YAPTIM, KİTAP OKUDUM
Leotta, geçtiğimiz günlerde İtalya'da yaşanan koronavirüs kriziyle ilgili yaptığı açıklamada çok korktuğunu söylemiş ve halkın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etmişti.
11
Abone Ol
Leotta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:"Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz.
12
Abone Ol
Endişe içindeyiz ve sabahın ilk ışıklarına kadar siren sesi duyuyoruz. Ben de koronavirüse dair bir belirti yok. Karantinada olduğum sürece spor ve yemek yaptım ve bol bol kitap okuyorum."