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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 14:05,

Ünlü spikere büyük şok!

Corona virüs karantinasını fırsat bilip...

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Spor Arena Dış Haberler | İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, corona virüs (koronavirüs) karantinasını boksör sevgilisi Daniele Scardina ile geçiriyor.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Leotta, daha önce terasında erkek arkadaşıyla yaptığı boks çalışmasını da takipçileriyle paylaşmıştı.

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İtalyan spiker, geçtiğimiz günlerde ise balkonuna koyduğu şişme havuzun içine su doldurup "Karantinada havuz" paylaşımı yapmıştı.

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Diletta Leotta ile Daniele Scardina'nın karantina sırasında balkonda güneşlendiği görüntüler de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Ancak dün gece Diletta Leotta'yı üzen bir haber meydana geldi.

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Ünlü spikerin Milano'nun Corso Como bölgesindeki evine hırsız girdi.

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Polis raporunda hırsızların dokuzuncu kattaki daireye pencereden girdikleri belirtildi.

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Eve giren hırsızların daha sonra kasayı açmayı başardıkları ifade edildi.

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Hırsızların 150 bin Euro değerinde yüzük, mücevher ve saat gibi çok sayıda değerli eşya çaldığı açıklandı.

10SPOR VE YEMEK YAPTIM, KİTAP OKUDUM
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SPOR VE YEMEK YAPTIM, KİTAP OKUDUM

Leotta, geçtiğimiz günlerde İtalya'da yaşanan koronavirüs kriziyle ilgili yaptığı açıklamada çok korktuğunu söylemiş ve halkın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Leotta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:"Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz.

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Endişe içindeyiz ve sabahın ilk ışıklarına kadar siren sesi duyuyoruz. Ben de koronavirüse dair bir belirti yok. Karantinada olduğum sürece spor ve yemek yaptım ve bol bol kitap okuyorum."

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