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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 11:17,

Diletta Leotta eski sevgilisini çabuk unuttu!

Dünyaca ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta, ayrıldığı boksör sevgilisini çabuk unuttu. Güzel isim, gizemli bir kişi tarafından boynundan öpülürken yakalandı.

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Dünyanın en çekici spikerlerinden biri olan Diletta Leotta, ayrıldığı boksör sevgilisini çabuk unuttu.

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İtalya'nın Sardunya Adası'nda arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü spiker Diletta Leotta, geçtiğimiz haftalarda boksör sevgilisi Daniele Scardina ile ayrılmış ülke basınında bir anda gündem olmuştu.

3SARDUNYADA AŞKA GELDİ
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SARDUNYA'DA AŞKA GELDİ

Güzel spiker, sevgilisini çabuk unuttuğunu gözler önüne seren bir iddiayla yeniden haberlere konu oldu.

4BOYNUNDAN ÖPÜLDÜ
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BOYNUNDAN ÖPÜLDÜ

İtalyan magazin dergisi Gente'de yer alan habere göre Leotta, Sardunya'da bulunan Nikki Beach'te arkadaşlarıyla eğlenirken, gizemli bir kişiyle samimi görüntüler verdi.

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Beach Club'taki eğlence sırasında çoğu kez kahkahalar atan ve gözlerini birbirinden alamayan ikilinin ilerleyen saatlerde daha da yakınlaştığı ve gizemli kişinin İtalyan spikeri boynundan öptüğü iddia edildi.

6SCARDINADAN AYRILIK AÇIKLAMASI
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SCARDINA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Diletta Leotta'dan henüz bir açıklama gelmezken, İtalyan spikerin ayrıldığı eski sevgilisi boksör Daniele Scardina ise biten ilişkinin ardından ilk kez konuştu.

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Diletta'nın gönlünü kazanmaya hazır olduğunu söyleyen Scardina, "Onu seviyorum ve asla ona ihanet etmedim. Diletta, hayatın bana verebileceği en güzel şeylerden biri.

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Ben bir boksörüm ve kendimi asla yere atmam ama beni terk etmesi çok sert bir yumruk gibiydi. Onu geri kazanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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Leotta'nın Sardunya'ya tatile gitmesindan kısa bir süre sonra Scardina'nın da aynı yere tatile gittiği ancak birbirlerinden uzak bölgelerde kaldıkları iddia edilmişti.

10İŞİ YÜZÜNDEN AYRILDILAR İDDİASI
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'İŞİ YÜZÜNDEN AYRILDILAR' İDDİASI

İtalyan basınına göre ise ayrılığın sebebi Leotta'nın ilişkisinden çok kendisine ve işine odaklandığı ve iş nedeniyle sık sık farklı şehirlere gidiyor oluşu Scardina'yı rahatsız etmesiydi.

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Scardina bir süre sonra bu duruma tahammül edemediği belirtilirken, bu gelişmelere karşın ilişkinin Leotta tarafından bitirildiği ifade edildi.

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Leotta'nın da sevgilisine 'İş çok yoğun, çok işim var' diyerek vakit ayırmadığı iddia ediliyor.

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Ancak son çıkan dedikodular, ikilinin yeniden barışacağı yönünde...

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Scardina'nın Leotta ile barışmak için Sardunya Adası'na gittiği iddia edildi.

15ANLATACAKLARIM 3-5 SAYFAYA SIĞMAZ
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"ANLATACAKLARIM 3-5 SAYFAYA SIĞMAZ"

Ayrılıkla alakalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Diletta Leotta ise şöyle konuşmuştu:

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"Daniele ile aramızdaki hikaye, sosyal medyada olduğu gibi önemsizleştirilecek bir hikaye değil. Aksine çok önemli ve hassas bir konu.

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Bu nedenle yaşadıklarımıza dair anlatacağım şeyler 3-5 sayfaya sığacak şeyler değil."

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