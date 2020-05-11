Dünyayı şaşkına çeviren Kim Jong-un itirafları! Ordu, füzeler, alkol ve her şeyi anlattı...
Dünyaca ünlü film gerçek oldu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Spor Arena Dış Haberler | Chicago Bulls ve NBA'in efsane ismi Dennis Rodman, 2013'te yaptığı Kuzey Kore gezisini tüm detaylarıyla anlattı.
2
Abone Ol
Rodman, Mike Tyson'ın "Hotboxin" isimli 'podcast'inde Harlem Globetrotters takımıyla gittiği Kuzey Kore'de ülkenin lideri Kim Jong-un ile nasıl sıkı dost olduğunu da açıkladı.
3
Abone Ol
ÜLKE HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDUM
Efsane isim, Kuzey Kore'de yaşadığı unutulmaz deneyimi şu sözlerle anlattı:
4
Abone Ol
"Menajerim bana Kuzey Kore'ye gidecek misin?' diye sorduğunda 'Evet' dedim. Oraya gidip imza dağıtacağımı ve basketbol oynayacağımı düşünüyordum.
5
Abone Ol
Kuzey Kore hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ne kadar aptalca değil mi?
6
Abone Ol
Menajerime güvenli olduğum sürece oraya gideceğimi söyledim. Çok güzeldi. Uçaktan indiğimde kırmızı halı vardı.
7
Abone Ol
Herkes takım elbise giymişti. Bir anda etrafımda 80 kişi vardı. Bana sürekli "Mutlu musun, Kuzey Kore'de olmak nasıl?" gibi sorular sordular."
8
Abone Ol
BENİ DEĞİL KİM'İ ALKIŞLADILAR
Dennis Rodman, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilk kez tanışmasını ise "Basketbol salonuna girdim ve koltuğuma oturdum. Daha sonra 22.000 Kuzey Koreli ayağa kalktı ve alkışlamaya başladı.
9
Abone Ol
Tezahürat ve alkışların benim için olduğunu sanıyordum. Bu yüzden el sallıyordum. Sonra birisi bana "Bu senin için değil onun için" dedi ve Kim Jong-un'u işaret etti. 'Bu adam kim?' diye sordum ve bana 'Bu bizim liderimiz' dediler.
10
Abone Ol
İnsanlar ağlamaya başlamış ve ona ulaşmaya çalışıyorlardı. Sonra yanıma geldi ve Korece bir şeyler söyleme başladı. 'Ülkemi seviyor musun?' diye sordu. Cevap olarak 'Evet, sorun yok, sorun değil' dedim.
11
Abone Ol
JORDAN GELMEDİĞİ İÇİN SENİ ÇAĞIRDIK
Bana 'Michael Jordan gelmedi bu yüzden senin gelmeni istedik' dedi. Maç boyunca sürekli sohbet ettik. Maç sonrası bana 'Yeniden gelmeni çok isteriz. Şimdi bir akşam yemeği yiyelim. Biraz karaoke yapalım. Biraz da alkol alıp fıstık yeriz" sözleriyle anlattı.
12
Abone Ol
SARHOŞ OLUP KARAOKE YAPTI
Yemekte yaşadıklarını da paylaşan Dennis Rodman, "Çok sarhoş olmuştuk. Kim mikrofonu eline aldı ve karaoke yapmaya başladı. Korece olduğu için neden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şarkı bittiğinde herkes onu alkışladı" dedi.
13
Abone Ol
Kuzey Kore lideri ile o günden bu yana dost olduklarını belirten Rodman, "Kim ile asla siyaset konuşmadım. Onun ordusunu gördüm, füzelerini gördüm, her şeyi gördüm"
14
Abone Ol
Ben oraya gittiğimde Kim'in kızı henüz 6 aylıktı. Sürekli onunla oynuyordum. Ona bir bebek Dennis Rodman forması verdim" ifadelerini kullandı.
15
Abone Ol
Dennis Rodman son olarak Kuzey Kore'ye gittiğinden beri telefonlarının sürekli olarak dinlendiğini öne sürerek, Kim ile çevirmeli telefon üzerinden görüştüğünü belirtti.
16
Abone Ol
FİLM GERÇEK OLDU
Dennis Rodman'ın anlattıkları akıllara The Interview filmini getirdi. James Franco ve Seth Rogen'ın başrollerini paylaştığı film, Kuzey Kore ile yapılacak bir söyleşinin CIA tarafından bir suikat operasyonuna dönüşmesini konu alıyordu.
17
Abone Ol
Senaryo gereği röportajı gerçekleştirecek olan program sunucusu rolünü üstlenen Dave (James Franco) karakteri, kurgusal Kuzey Kore lideriyle tankla atış taliminden sarhoş olarak parti yapmaya kadar birçok sıra dışı komik olaya imza atıyor.