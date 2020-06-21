Denizlispor - Beşiktaş maçının ardından yorumlar; '38.5 milyon euro nereye harcandı?'

Uğur Meleke: 138 bin 234 SMS getiren maç Süper Lig yayın havuzunda bir galibiyetin para ödülü 2 milyon 764 bin 695 lira. Bu para, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasındaki 138 bin 234 SMS’e denk. Üstelik ligde ilk altı sırayı alan takımlar havuzdan bir de bonus kazanıyorlar: Altıncılığın ödülü 3,6 milyonken, dördüncülüğün ödülü 21,5 milyon lira. Yani Beşiktaş bu sezon dördüncülüğe tırmansa dahi, altıncılıkla arasında yaklaşık 18 milyon liralık bir fark söz konusu. Bu da 900 bin SMS demek. Yani bu oynanan maçların hedefi asla prestij değil. Ciddi de bir mâli boyutu var işin.