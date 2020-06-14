Demba Ba'dan büyük fedakarlık! Babası öldükten sonra...

'FUTBOLCULAR HALA VİRÜSÜN ETKİSİNDE Mİ?' Oyuncuları dominant olan Başakşehir, kendi kontratak futbolunu unutmuş görünen Alanya’nın mücadelesinde çok cılız ataklar, pasif ve kontrollü bir futbol vardı. Ve iki takımın da iki yıldır yarattığı pozitif algıya ters düşen negatif bir futbol anlayışı vardı sahada. Bir ara düşündüm; futbolcular hala Kovid-19’un etkisinde miydi acaba?