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GeriSpor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman? 2022 etabı takvimi belli oldu
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Spor Arena
Haber Giriş: 15 Ekim 2021 - 19:05 | 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman? 2022 etabı takvimi belli oldu

TUR 2022'nin tarihi belli oldu. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan'da düzenlenecek. Organizasyonun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 10-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. İşte, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hakkında bilgiler...

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1

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1963'ten bu yana Türkiye'de yıllık olarak düzenlenen uluslararası yol bisikleti yarışıdır.

2

2005'te 2.2'lik etkinlik derecesiyle UCI Avrupa Turu'nun bir parçası olmuş, 2008'de 2.1 dereceye yükseltilmiş, daha sonra turun 2010 yılı sürümü itibarıyla 2. HC'ye yükseltilmiştir. 2017 yılında UCI Dünya Turu'nun bir parçası olmuş, 2020'de UCI ProSeries'e indirilmiştir.

3

2020 yılında ilk kez UCI ProSeries kapsamında yapılması planlanan yarış, COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmiştir.

4

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman lideri tarafından giyilen mayodur. Fransızca Türk kelimesinin söylenişinden gelen Türk mavisi anlamındadır. Aynı zamanda Tur organizasyonunun da resmi rengidir.

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