Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Mahsur kaldı...

Corona virüsü salgının başlarında İtalya'da sezon askıya alınır alınmaz ailesiyle ülkesi Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo'ya kötü bir haber geldi.
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Spor Arena Dış Haber | Corona virüs salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo, birçok kez karantinayı hiçe saymıştı. Portekizli yıldıza bu kez kötü haber İspanya'dan geldi...
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Ronaldo, ilk olarak sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti."O HAYVANI GÖNDERİN"Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözleriyle çok sert tepki göstermişti. Ancak gelen tepkiler sonrası Portekizli siyasetçi, "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim" diyerek geri adım atmıştı.
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ADRES DEĞİŞTİRDİ
Portekizli yıldız, Funchal'daki evinden bunalınca bir balıkçı köyü olan Canical'da haftalığı 3.500 Pound olan süper lüks bir villa kiralayarak adres değiştirmişti.
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STATTA ANTRENMAN YAPTI
Cristiano Ronaldo, daha sonra corona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yapmış ve bu görüntülere de Portekiz'den tepki yağmıştı.
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FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜ ZİYARET ETTİ
Portekizli yıldız, tüm bunlar yetmezmiş gibi futbola başladığı CD Nacional Kulübü'nün de müzesini ziyaret etmişti.
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SON SKANDALI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Cristiano Ronaldo son skandalına ise yeğeninin doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya gelerek imza atmıştı.
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JETİNE UÇUŞ İZNİ ÇIKMADI
Şimdilerde Torino'ya giderek 14 günlük karantina süresini geçirmeye hazırlanan Juventus'un yıldız futbolcusuna kötü haber ise Madrid'den geldi. Portekiz kanalı TVI'ın haberine göre; Ronaldo'nun 34 milyon Euro değerindeki özel jetine uçuş izni çıkmadı.
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RONALDO MAHSUR KALDI
İspanya hükümetinin seyahat kısıtlamaları sebebiyle Madrid'de kalan Gulfstream G650 modelindeki jetin, Ronaldo'yu Madeira adasından alarak Torino'ya götürmesi bekleniyordu.
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3 KEZ KALKIŞ DENEDİ AMA...
Ronaldo'nun uçağı Madrid'den üç kez kalkış yapmayı denedi ancak havalimanı yönetimi buna izin vermedi.
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SEYAHAT KISITLAMASI BİTENE KADAR...
Ronaldo'nun uçağının, İspanya'daki seyahat kısıtlaması bitene kadar Madrid'den ayrılamayacağı ifade edildi.
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İTALYA'YA GİDİP KARANTİNAYA GİRECEK
İtalya hükümetinin Serie A'yı başlatabileceği yönünde çıkan haberler üzerine takımlar antrenman programları hazırlamıştı. Buna göre Torino'ya dönecek olan Ronaldo'nun 14 gün karantinada kalması ve ardından takımla çalışmalara başlaması planlanıyordu ancak Portekizli yıldız şu anda İtalya'ya gidebilecek gibi gözükmüyor.
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Cristiano Ronaldo'nun uçağı 34 milyon Euro değerinde
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DEVAM EDİYOR
Instagram'ın en çok takipçili hesabına sahip olan Ronaldo'nun izole yaşam paylaşımları da devam ediyor. Portekizli yıldız son olarak ailesiyle Madeira'nın dağlarını keşfe çıktı.