Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in Portofino'da yat keyfi

Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti. "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim." diyerek geri adım atmıştı.