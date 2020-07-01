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GeriFutbol Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in Portofino'da yat keyfi
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 14:57,

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in Portofino'da yat keyfi

İtalya'da gollerini sıralamaya devam eden Cristiano Ronaldo, izin gününü fırsat bilerek eşi Georgina Rodriguez ile Portofino'da yat keyfi yaptı... Fotoğraflar: Backgrid

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Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile Portofino'da yat keyfi yaptı.

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Serie A'da Juventus, adım adım şampiyonluğa giderken gollerini atmaya devam eden Ronaldo, izin gününde Portofino'ya gitme kararı aldı.

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Ronaldo ve sevgilisi Gerogina Rodriguez, çocukları evde bırakıp İtalya'nın kuzeyinde yer alan dünyaca ünlü Portofino'ya gittiler.

4FAVORİ YERLERİ
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FAVORİ YERLERİ

Torino'da yaşayan çift, yakın yerdeki Portofino'ya sık sık gidiyorlar.

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Arkadaşları ve Rodriguez ile yatta izin gününü geçiren Ronaldo'nun oldukça keyifli olduğu görüldü.

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Arkadaş grubu önce uzun bir süre yemeklerini yerken sohbet ettiler.

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Ronaldo ve arkadaşlarının yatta şampanya içmesi de dikkat çekti.

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Yemek ve şampanyanın ardından ise Ronaldo - Georgina Rodriguez güneşlenmeye geçti.

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İtalya'da sıcak havanın tadını çıkaran çift, tüm gününü Portofino'da geçirdi.

10YİNE FİT GÖRÜLDÜ
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YİNE FİT GÖRÜLDÜ

Portekizli yıldızın yine fit olduğu görüldü...

11PORTEKİZDE TEPKİ TOPLAMIŞTI
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PORTEKİZ'DE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ronaldo, koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verildiği dönemde çok tepki toplamıştı.

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Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo, sosyal mesafe kurallarına uymadığı için birçok kez eleştirilmişti.

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Ronaldo, daha önce sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti.

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Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti. "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim." diyerek geri adım atmıştı.

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Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yapmıştı, bu görüntüler de tepki çekmişti.

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Ronaldo, Portekiz'de futbola başladığı CD Nacional kulübünün müzesini ziyaret edip maskesiz bir şekilde müzeyi gezmişti.

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Korona virüs sonrası 3 maçını da kazanan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, son hafta da golünü atmayı başardı.

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İtalya'da liglerin bitmesine 9 hafta kalmışken Juventus, Lazio'nun 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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