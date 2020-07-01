Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in Portofino'da yat keyfi

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile Portofino'da yat keyfi yaptı.
2
Abone Ol
Serie A'da Juventus, adım adım şampiyonluğa giderken gollerini atmaya devam eden Ronaldo, izin gününde Portofino'ya gitme kararı aldı.
3
Abone Ol
Ronaldo ve sevgilisi Gerogina Rodriguez, çocukları evde bırakıp İtalya'nın kuzeyinde yer alan dünyaca ünlü Portofino'ya gittiler.
4
Abone Ol
FAVORİ YERLERİ
Torino'da yaşayan çift, yakın yerdeki Portofino'ya sık sık gidiyorlar.
5
Abone Ol
Arkadaşları ve Rodriguez ile yatta izin gününü geçiren Ronaldo'nun oldukça keyifli olduğu görüldü.
6
Abone Ol
Arkadaş grubu önce uzun bir süre yemeklerini yerken sohbet ettiler.
7
Abone Ol
Ronaldo ve arkadaşlarının yatta şampanya içmesi de dikkat çekti.
8
Abone Ol
Yemek ve şampanyanın ardından ise Ronaldo - Georgina Rodriguez güneşlenmeye geçti.
9
Abone Ol
İtalya'da sıcak havanın tadını çıkaran çift, tüm gününü Portofino'da geçirdi.
10
Abone Ol
YİNE FİT GÖRÜLDÜ
Portekizli yıldızın yine fit olduğu görüldü...
11
Abone Ol
PORTEKİZ'DE TEPKİ TOPLAMIŞTI
Ronaldo, koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verildiği dönemde çok tepki toplamıştı.
12
Abone Ol
Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo, sosyal mesafe kurallarına uymadığı için birçok kez eleştirilmişti.
13
Abone Ol
Ronaldo, daha önce sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti.
14
Abone Ol
Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti. "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim." diyerek geri adım atmıştı.
15
Abone Ol
Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yapmıştı, bu görüntüler de tepki çekmişti.
16
Abone Ol
Ronaldo, Portekiz'de futbola başladığı CD Nacional kulübünün müzesini ziyaret edip maskesiz bir şekilde müzeyi gezmişti.
17
Abone Ol
Korona virüs sonrası 3 maçını da kazanan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, son hafta da golünü atmayı başardı.
18
Abone Ol
İtalya'da liglerin bitmesine 9 hafta kalmışken Juventus, Lazio'nun 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.