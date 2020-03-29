Cristiano Ronaldo iyi haberi açıkladı! Taburcu oldu...
Corona virüs salgınından kendisi ve ailesini korumak için Portekiz'deki villasında karantinaya giren Cristiano Ronaldo'ya Mart ayında felç geçiren annesinden iyi haber geldi.
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Cristiano Ronaldo, felç geçiren annesi Dolores Aveiro'nun iyileştiğini ve hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
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Cristiano Ronaldo, Mart ayında geçiren annesi Dolores Aveiro'nun felç geçirdiğini ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını açıklamıştı.
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Portekizli yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile müjdeyi verdi ve annesinin hastaneden taburcu edildiğini söyledi.
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Ronaldo, ''Annemin hastaneden eve dönmesi sebebiyle minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın.'' paylaşımında bulundu.
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Dolores Aveiro, Mart ayının başında ülkesi Portekiz'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Dolores Aveiro'yu da yanına alan Ronaldo, çocukları, sevgilisi, kız kardeşleriyle ülkesinde bulunan Madeira adasındaki özel evinde karantinada bulunuyor.
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Corona virüs nedeniyle Portekiz'deki villasında ailesi ile birlikte kalan Ronaldo, salgın sona erene kadar Portekiz'de evde kalacaklarını açıklamıştı.
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Juventus'ta 3 futbolcuda corona virüs çıkması ve Ronaldo'nun İtalya'dan ayrılıp Portekiz'e gitmesinin bazı takım arkadaşları tarafından eleştirildiği iddia ediliyor... İtalyan ekibinde daha önceden Rugani, Matuidi ve Dybala'nın corona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.
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Corona virüsün Avrupa'da en yoğun şekilde hissedildiği İtalya'dan ayrılan ve hem kendisi hem de ailesini Portekiz'deki evinde karantinaya alan Cristiano Ronaldo, salgından etkilenenler için yardımlarını yapmayı sürdürüyor.
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Cristiano Ronaldo, formasını giydiği Juventus'ta çalışan personelin maaşlarının ödenebilmesi için de harekete geçti. Ronaldo'nun kulübün talebini kabul ettiği ve maaşının 3.8 milyon euroluk kısmının kesilmesne onay verdiği kaydedildi.
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Daha önce Portekiz'deki bazı hastanelere 1 milyon euro bağışlayan Ronaldo'nun, maaşından kesilen 3.8 milyon euronun kulüp çalışanlarının maaşlarında kullanılacağı ifade edildi.
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Yıldız futbolcunun yönetime yönetime "Biz de bu sistemin bir parçası olduğumuz için üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız." mesajını ilettiği iddia edildi.