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Futbol
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 11:10, /

Cristiano Ronaldo corona virüs (koronavirüs) kuralına uymadı, tepki yağdı!

Corona virüs salgını geçene kadar Portekiz'deki villasından çıkmayacağını belirten Cristiano Ronaldo, sözünü tutmadı. Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'in fotoğrafları basına böyle sızdı...

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Corona virüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...

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Portekizli yıldız ile sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarı çıkarken görüntüleri basına sızdı.

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Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti.

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Ünlü çift, fotoğraflarının çekildiğini fark ettikten sonra ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ronaldo, Portekiz'e kendisi ve ailesini karantinaya almak için gittiğini söylemiş ve bu yüzden İtalya'dan ayrılmıştı.

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Ronaldo ve sevgilisinin bu görüntüleri sosyal medyada da geniş yer buldu. Hayranları, Ronaldo'yu sözünü tutmamakla eleştirdi.

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Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki villasından fotoğraflar paylaşıp ailesi ile birlikte olduğunu belirtip 'evde kalın' çağrılarında bulunuyordu...

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