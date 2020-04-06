Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk İspanyol doktorun kızından itiraf!
Marta Perez, İspanya Kadınlar Basketbol 2. Ligi takımlarından Barakaldo'da forma giyen bir basketbolcu. İspanya'da onu gündeme taşıyan ise corona virüs tedavisi sırasında hayatını kaybeden ilk İspanyol doktor Luis Antonio Perez'in kızı olması ve anlattıkları...
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Spor Arena Dış Haber | İspanya'da corona virüs nedeniyle 135.032 vaka bulunurken 13.055 kişi hayatını kaybetti. Ülkede sağlık çalışanlarının da %12'sinin virüsü kaptığı belirtiliyor.
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Ülkede corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk doktorun ismi Luis Antonio Perez olarak açıklandı.
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Luis Antonio Perez'in kızı Marta Perez ise İspanya Kadınlar Basketbol 2. Ligi takımlarından Barakaldo'da oynuyor.
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Marta Perez, babasının başından geçenleri ve corona virüsünün İspanya'da bıraktığı izler hakkında açıklamalarda bulundu:
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Babam, Madrid'de corona virüs vakalarına bakan ilk doktorlardandı. Gece gündüz demeden günde 12 saat çalışıyordu. İlk başta bir belirtisi yoktu. Hastaneye gidip geliyordu. 2-3 gün sonra belirtileri göstermeye başladı ve hemen karantinaya alındı.
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Hastanede bir hafta boyunca bekledi. Annem ve bende de belirtiler vardı. Babama 12 gün sonra test yaptılar. Eğer testi hemen yapıp 2. günden tedaviye başlansaydı bunları konuşmuyor olacaktık.
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Ortada büyük bir organizasyon eksikliği vardı. Yapılanları kabul etmem mümkün değil. Hayatlarını risk altına soktular. Sorumluluğu sürekli başkasına attılar.
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Benim babam bir kahraman değil. Sadece işini çok seven, sıkı çalışan bir doktordu. İspanya'daki diğer doktorlar gibi...
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Virüs taşıyanların bir çoğu belirtileri göstermiyor bile. Benim babamda kalp sorunları da vardı, 60 yıl boyunca sigara içmiş. Şimdi 60 yaş üstündekilere daha iyi tedavi uygulanıyor. Önlemleri en başta da alabilirdik.
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Marta Perez, kendisinin durumunun ise iyi olduğunu belirtti...