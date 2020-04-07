Corona virüs (koronavirüs) nedeniyle gelen ölüm, Manchester City futbolcularını da kahretti!
Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio'nun koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından tüm takım, birliktelik mesajlarında bulundu.
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Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
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İspanya'nın Barcelona kentinde hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio'nun ölüm haberinin ardından İngiliz ekibinde futbolcular da kahroldu.
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Manchester City'de futbolcular, Pep Guardiola'ya destek mesajlarında bulunurken İspanyol teknik adamın yanında olduklarını belirttiler.
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Takımın Brezilyalı kalecisi Ederson, ''Tüm iyi dileklerim Pep Guardiola ve ailesi ile birlikte. Bu zor zamanınızda sizin yanınızdayız'' sözlerini kullandı.
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Premier Lig'in asist kralı Kevin De Bruyne ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Pep Guardiola ve ailesinin yanındayız. Biz bir takımız!'' dedi.
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İngiliz futbolcu Raheem Sterling, ''Bu trajik haberle birlikte yıkıldık. Bu üzücü haber hepimizin evinde kalması ve birbirimizi korumamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı.'' şeklinde konuştu.
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Duygusal bir paylaşımda bulunan Benjamin Mendy ise ''Sen bana hep bir baba gibi davrandın. Bir bir aileyiz, hep birlikte güleriz. Şimdi ise birlikte ağlıyoruz.'' diyerek İspanyol teknik direktörün yanında olduklarını söyledi.
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Öte yandan Manchester City sahibi Sheikh Mansour ve başkan Khaldoon Al Mubarak, Guardiola ile konuşarak başsağlığı mesajlarında bulundular.
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Manchester City'nin rakipleri Liverpool, Arsenal ve Tottenham'da Guardiola'nın hayatını kaybeden annesi için paylaşım yaptılar ve Guardiola'ya destek oldular.
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Guardiola'nın annesi Dolors, eski bir satış asistanıydı. Bir duvar ustası olan Valenti ile evliliklerinden Guardiola dışında 3 çocukları daha olmuştu.
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Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde corona virüs nedeniyle maçların oynanmaması gerektiğini belirtmiş ve sağlık çalışanları için 1 milyon euro bağışta bulunmuştu.