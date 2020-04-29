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Futbol
Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 21:29,

Corona virüs için tarihi uyarı! ''2. dalga olmaması için...''

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, corona virüs için 2. dalga uyarısında bulundu.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, 3 milyondan fazla kişiye bulaşırken yaklaşık 215 bin kişi hayatını kaybetti.

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Sokağa çıkma yasağı bulunan bazı ülkelerde kısıtlamaların gevşetileceği açıklanırken 2. dalga gelir mi sorusu akıllara geldi.

3FRANSA İPTAL ETTİ

FRANSA İPTAL ETTİ

Futbolda ise İtalya, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler liglere başlayacaklarını duyururken Fransa, bu sezon ligleri iptal ettiklerini açıkladı.

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FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe ise flaş açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için 2. dalga uyarısında bulundu.

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Michel D'Hooghe, kritik tarih olarak Eylül ayını vurgularken şu açıklamalarda bulundu;

6HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL

''HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL''

Hepimiz yerel hükümetlerin, yetkililerin alacağı kararları bekliyoruz, şu andaki durum bu kadar basit. Futbol şu anda, hayattaki en önemli şey değil.

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Eğer sezonu Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında başlatırlarsa, ben mutlu olurum. Böylece virüsün ikinci dalga yaratmasını engellemiş olurlar. Bunun olma ihtimali var, imkansız değil.

8HERKES DİKKATLİ OLMALI

''HERKES DİKKATLİ OLMALI''

Herkes şu anda çok dikkatli olmalı. Birçok ülkenin seyircili ya da seyircisizi olsun, yeniden futbol oynamayı düşündüğünü duyuyorum.

9BU BİR ÖLÜM KALIM MESELESİ

''BU BİR ÖLÜM KALIM MESELESİ''

Sağlığın kazanması gereken bir durum varsa, o da şu andır. Bu artık para meselesi değil, ölüm kalım meselesi.

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