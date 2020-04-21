Corona virüs günlerinde Mesut Özil olay oldu! 'Yaptığı yardımlar...'
Corona virüs döneminde futbol takımları, futbolculardan maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken Arsenal'de Mesut Özil hakkında yeni gelişmeler yaşandı.
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Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyon 500 bine ulaşırken 170 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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Ekonomiyi de olumsuz etkileyen salgın, futbol kulüplerini de vurdu. Dünyaca ünlü takımlar bile futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti.
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%12.5 İNDİRİM İSTEDİLER
Premier Lig'de Arsenal kulübü de futbolcularla yaptığı toplantıda maaşlarında %12.5 indirime gitmelerini istedi.
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İngiliz basınının haberine göre aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu 3 futbolcu, bu indirim teklifine olumsuz yanıt verdi.
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Arsenal'de haftada 400 bin euro kazanan ve takımın en fazla kazanan oyuncularının başında gelen Mesut Özil'in 'Diğer takım arkadaşlarımın kararına saygılıyım ama ben maaşımda indirime gitmem' dediği belirtildi.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ BONUSU
Arsenal, futbolcularına gelecek yılın Mart ayına kadar maaşlarında indirime gitmelerini teklif etmişti. Ancak takım, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 100 bin pound bonus verileceğini belirtmişti.
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Mesut Özil cephesinden konuyla ilgili bir cevap henüz gelmemişken İngiliz basınından Piers Morgan, Türk asıllı yıldız futbolcunun bu kararını sert sözlerle eleştirdi.
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'SAYGISIZCA...'
İngiliz gazeteci Piers Morgan, Mesut Özil hakkında 'Saygısızca bir hareket! Ama şaşırmadım...' sözlerini kullandı ve şöyle dedi;
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'UTAN KENDİNDEN!'
Utan kendinen Mesut, utan... Senden çok daha genç oyuncular, senin kazancından çok daha az almalarına rağmen indirimi kabul etti. Ama sen evde PlayStation oynayarak, arkana yaslanıp para kazanmayı düşünüyorsun. İşin olan futbol oynamak yerine bunu mu düşünüyorsun gerçekten?
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Mesut Özil gibi bazı insanlar 'Kusura bakmayın, ben dünyanın en çok kazanan futbolcularından birisiym' diyerek oturup maaşlarında indirime gitmeye bile yanaşmıyorlar. Böylesine bir durumda hiçbir şey yapmıyorlar. İnanılır gibi değil...
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'MESUT İÇİN BİLMEDEN KONUŞMA!'
Sosyal medyada ise Arsenal taraftarları Mesut Özil'i savunurken ''Mesut, fakir insanlar için milyonlarca para harcadı. Bilmeden konuşma Morgan! Yaptığı yardımları çok çabuk unutuyorsun.'' dediler.
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Twitter'da Mesut'u savunan taraftarlar 'Biz Mesut'un nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Yaptığı yardımlar ortada. Sen sadece eleştirmek için konuşuyorsun. Mesut iyi bir insan.'' şeklinde paylaşımlarda bulundular.