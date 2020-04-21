Corona virüs günlerinde Mesut Özil olay oldu! 'Yaptığı yardımlar...'

'UTAN KENDİNDEN!' Utan kendinen Mesut, utan... Senden çok daha genç oyuncular, senin kazancından çok daha az almalarına rağmen indirimi kabul etti. Ama sen evde PlayStation oynayarak, arkana yaslanıp para kazanmayı düşünüyorsun. İşin olan futbol oynamak yerine bunu mu düşünüyorsun gerçekten?