MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCorona virüs günlerinde Mesut Özil olay oldu! 'Yaptığı yardımlar...'
GeriFutbol Corona virüs günlerinde Mesut Özil olay oldu! 'Yaptığı yardımlar...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 11:25,

Corona virüs günlerinde Mesut Özil olay oldu! 'Yaptığı yardımlar...'

Corona virüs döneminde futbol takımları, futbolculardan maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken Arsenal'de Mesut Özil hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyon 500 bine ulaşırken 170 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

2

Ekonomiyi de olumsuz etkileyen salgın, futbol kulüplerini de vurdu. Dünyaca ünlü takımlar bile futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti.

3%12.5 İNDİRİM İSTEDİLER

%12.5 İNDİRİM İSTEDİLER

Premier Lig'de Arsenal kulübü de futbolcularla yaptığı toplantıda maaşlarında %12.5 indirime gitmelerini istedi.

4

İngiliz basınının haberine göre aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu 3 futbolcu, bu indirim teklifine olumsuz yanıt verdi.

5

Arsenal'de haftada 400 bin euro kazanan ve takımın en fazla kazanan oyuncularının başında gelen Mesut Özil'in 'Diğer takım arkadaşlarımın kararına saygılıyım ama ben maaşımda indirime gitmem' dediği belirtildi.

6ŞAMPİYONLAR LİGİ BONUSU

ŞAMPİYONLAR LİGİ BONUSU

Arsenal, futbolcularına gelecek yılın Mart ayına kadar maaşlarında indirime gitmelerini teklif etmişti. Ancak takım, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 100 bin pound bonus verileceğini belirtmişti.

7

Mesut Özil cephesinden konuyla ilgili bir cevap henüz gelmemişken İngiliz basınından Piers Morgan, Türk asıllı yıldız futbolcunun bu kararını sert sözlerle eleştirdi.

8SAYGISIZCA...

'SAYGISIZCA...'

İngiliz gazeteci Piers Morgan, Mesut Özil hakkında 'Saygısızca bir hareket! Ama şaşırmadım...' sözlerini kullandı ve şöyle dedi;

9UTAN KENDİNDEN

'UTAN KENDİNDEN!'

Utan kendinen Mesut, utan... Senden çok daha genç oyuncular, senin kazancından çok daha az almalarına rağmen indirimi kabul etti. Ama sen evde PlayStation oynayarak, arkana yaslanıp para kazanmayı düşünüyorsun. İşin olan futbol oynamak yerine bunu mu düşünüyorsun gerçekten?

10

Mesut Özil gibi bazı insanlar 'Kusura bakmayın, ben dünyanın en çok kazanan futbolcularından birisiym' diyerek oturup maaşlarında indirime gitmeye bile yanaşmıyorlar. Böylesine bir durumda hiçbir şey yapmıyorlar. İnanılır gibi değil...

11MESUT İÇİN BİLMEDEN KONUŞMA

'MESUT İÇİN BİLMEDEN KONUŞMA!'

Sosyal medyada ise Arsenal taraftarları Mesut Özil'i savunurken ''Mesut, fakir insanlar için milyonlarca para harcadı. Bilmeden konuşma Morgan! Yaptığı yardımları çok çabuk unutuyorsun.'' dediler.

12

Twitter'da Mesut'u savunan taraftarlar 'Biz Mesut'un nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Yaptığı yardımlar ortada. Sen sadece eleştirmek için konuşuyorsun. Mesut iyi bir insan.'' şeklinde paylaşımlarda bulundular.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi