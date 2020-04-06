Corona virüs çıktıktan sonra intihar eden Reims doktoru Bernard Gonzalez için yürek burkan sözler
Corona virüsüne yakalandıktan sonra intihar eden Reims doktoru Bernard Gonzalez, spor camiasını yasa boğarken kulüp başkanı Jean-Pierre Caillot, yürek burkan açıklamalar ile 'en güvendiğim insandı' dediği doktor Gonzalez'e veda etti..
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Spor Arena DIŞ HABER | Fransa Ligi takımlarından Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra intihar etti ve spor camiasını yasa boğdu.
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Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini anlattığı ortaya çıktı. Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, mektuptan haberinin olduğunu ancak içeriğini bilmediğini belirtmişti.
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Robinet, ''Harika bir insanı, harika bir doktoru kaybettik. Reims'in başarısında önemli bir payı vardı. İnanılmaz bir profesyoneldi.'' sözlerini kullanmıştı.
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Şok eden intihar haberinin ardından Reims kulübünden ilk açıklama geldi. Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, doktor Bernard Gonzalez'in intiharının ardından konuştu ve yürek burkan açıklamalarda bulundu.
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Jean-Pierre Caillot, spor dünyasında geniş yankı uyandıran olay hakkında şu sözleri kullandı;
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Kelimeler yetersiz kalıyor... Bu haberle birlikte paramparça oldum. Corona virüs, Reims'i kalbinden yaraladı. Harika bir profesyoneli kaybettik. Bu kulüp için 20 yılını vermişti, onun kadar profesyonelini görmemiştim.
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İşine inanılmaz bağımlıydı, çok azimli bir şekilde çalışıyordu. Bu kulübün en zor zamanlarında bize yardımcı oldu, bizi ayakta tuttu. Ancak şimdi aramızda yok...
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Aramızdaki ilişki bir başkan ve doktordan çok daha fazlaydı. O benim arkadaşımdı... Ayrıca benim kişisel doktorumdu. En çok güvendiğim kişiydi.
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Bu bir dram, kesinlikle bir dram! Çok güçlü bir figürü kaybettik. Bu haber bizi çok etkiledi. Ailesine, eşine sabırlar diliyorum.
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Fransa'da takımlar da yaptıkları paylaşımlarla Reims'in yanında olduklarını belirtip birliktelik mesajlarında bulundu.