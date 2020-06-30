Claudio Bravo'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a flaş transfer cevabı: 'Eşim istemiyor'

Kaleci transferi arayışında olan Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren isim olan Claudio Bravo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2
Abone Ol
Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleye tecrübeli bir kaleciyi transfer etmek isteyen Galatasaray, Claudio Bravo isminde karar kılmıştı.
3
Abone Ol
Loris Karius'tan boşalan kalecilik bölgesine de yeni bir isim arayan Beşiktaş'ta da Bravo gündeme gelmiş, hatta siyah beyazlıların yıllık 1.6 milyon euro teklif yaptığı belirtilmişti.
4
Abone Ol
İki takımı karşı karşıya getiren Claudio Bravo'nun sözleşmesi Manchester City ile bu sezon sonunda sona erecek.
5
Abone Ol
Kariyerinde Barcelona ve Manchester City gibi takımların formasını giyen 37 yaşındaki kalecinin vereceği karar merak konusu olmuştu.
6
Abone Ol
Bravo, Şili basınına yaptığı açıklamalarda Türkiye hakkında flaş itiraflarda bulundu. İşte Claudio Bravo'nun sözleri...
7
Abone Ol
'2 AY DAHA UZATTIK'
Haziran ayında Manchester City'den ayrılacaktım ancak pandemi nedeniyle sözleşmemi 2 ay daha uzattılar. City ile çok iyi bir ilişkim var, onları yarı yolda bırakamazdım. Sözleşmem sona erdiğinde de takımdan ayrılacağım.
8
Abone Ol
'EN ÇOK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY AİLEM'
Gideceğim yerde rahat olmak en çok aradığım şey. En çok düşündüğüm şey ailem. Tek başıma bir karar verecek olursam bu büyük bir bencillik olur.
9
Abone Ol
'ŞU AN PANDEMİ VAR...'
Ailem konusunda çok endişeliyim. Onlardan uzak kalınca mideme ağrılar giriyor. Ve en önemlisi şu anda tüm dünyada bir pandemi var.
10
Abone Ol
'AİLEM ÇOK DAHA ÖNEMLİ'
Futboldaki geleceğim hakkında zaten endişelenmiyorum, onu çok önceden bıraktım. Ailem çok daha önemli.
11
Abone Ol
'TEK BAŞIMA SEÇMEYECEĞİM'
Transfer olacağım takımı tek başıma seçmeyeceğim. Eşimi, çocuklarımı ve onların geleceğini düşüneceğim. Futboldan daha çok onları düşünüyorum.
12
Abone Ol
'EŞİM CARLA İSTEMİYOR'
Eşim Carla, Şili'de Universidad Catolica'da oynamamı istiyorum. Avrupa'dan da birçok takım var. Ancak Carla, Avrupa'da kalmamı istemiyor. Buradan bir takıma gitmemi de istemiyor.
13
Abone Ol
Dediğim gibi sadece kendimi düşünemem, bu bencillik olur. O yüzden eşimi dinlemek zorundayım.
14
Abone Ol
Claudio Bravo, 2016 yılında 18 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Manchester City'e transfer olmuştu.