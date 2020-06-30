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GeriFutbol Claudio Bravo'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a flaş transfer cevabı: 'Eşim istemiyor'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 20:11,

Claudio Bravo'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a flaş transfer cevabı: 'Eşim istemiyor'

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaleci transferinde düşündüğü isimlerden Claudio Bravo, eşi Carla Pardo'nun sözünü dinleyip karar verdiğini söyledi.

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Kaleci transferi arayışında olan Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren isim olan Claudio Bravo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleye tecrübeli bir kaleciyi transfer etmek isteyen Galatasaray, Claudio Bravo isminde karar kılmıştı.

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Loris Karius'tan boşalan kalecilik bölgesine de yeni bir isim arayan Beşiktaş'ta da Bravo gündeme gelmiş, hatta siyah beyazlıların yıllık 1.6 milyon euro teklif yaptığı belirtilmişti.

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İki takımı karşı karşıya getiren Claudio Bravo'nun sözleşmesi Manchester City ile bu sezon sonunda sona erecek.

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Kariyerinde Barcelona ve Manchester City gibi takımların formasını giyen 37 yaşındaki kalecinin vereceği karar merak konusu olmuştu.

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Bravo, Şili basınına yaptığı açıklamalarda Türkiye hakkında flaş itiraflarda bulundu. İşte Claudio Bravo'nun sözleri...

72 AY DAHA UZATTIK
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'2 AY DAHA UZATTIK'

Haziran ayında Manchester City'den ayrılacaktım ancak pandemi nedeniyle sözleşmemi 2 ay daha uzattılar. City ile çok iyi bir ilişkim var, onları yarı yolda bırakamazdım. Sözleşmem sona erdiğinde de takımdan ayrılacağım.

8EN ÇOK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY AİLEM
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'EN ÇOK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY AİLEM'

Gideceğim yerde rahat olmak en çok aradığım şey. En çok düşündüğüm şey ailem. Tek başıma bir karar verecek olursam bu büyük bir bencillik olur.

9ŞU AN PANDEMİ VAR...
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'ŞU AN PANDEMİ VAR...'

Ailem konusunda çok endişeliyim. Onlardan uzak kalınca mideme ağrılar giriyor. Ve en önemlisi şu anda tüm dünyada bir pandemi var.

10AİLEM ÇOK DAHA ÖNEMLİ
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'AİLEM ÇOK DAHA ÖNEMLİ'

Futboldaki geleceğim hakkında zaten endişelenmiyorum, onu çok önceden bıraktım. Ailem çok daha önemli.

11TEK BAŞIMA SEÇMEYECEĞİM
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'TEK BAŞIMA SEÇMEYECEĞİM'

Transfer olacağım takımı tek başıma seçmeyeceğim. Eşimi, çocuklarımı ve onların geleceğini düşüneceğim. Futboldan daha çok onları düşünüyorum.

12EŞİM CARLA İSTEMİYOR
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'EŞİM CARLA İSTEMİYOR'

Eşim Carla, Şili'de Universidad Catolica'da oynamamı istiyorum. Avrupa'dan da birçok takım var. Ancak Carla, Avrupa'da kalmamı istemiyor. Buradan bir takıma gitmemi de istemiyor.

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Dediğim gibi sadece kendimi düşünemem, bu bencillik olur. O yüzden eşimi dinlemek zorundayım.

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Claudio Bravo, 2016 yılında 18 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Manchester City'e transfer olmuştu.

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Bravo ve Carla'nın 4 çocuğu bulunuyor...

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