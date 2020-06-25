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Hürriyet
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Futbol
Spor Arena Dış Haberler | Barlas Ateşli
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 13:00,

Championship'te Leeds United'dan skandal ihmal! Usame bin Ladin...

Championship ekiplerinden Leeds United, Fulham maçına günler kala akılalmaz bir skandala imza attı. Fotoğraf son anda kaldırıldı...

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1FUTBOL KALDIĞI YERDEN DEVAM
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FUTBOL KALDIĞI YERDEN DEVAM

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında normalleşme sürecine girilmesinin ardından spor organizasyonları yenide başladı.

2LİGLERDE HEYECAN BAŞLADI
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LİGLERDE HEYECAN BAŞLADI

Avrupa'da birkaç lig haricinde hemen hemen tüm ligler seyircisiz oynanmaya başlanırken, İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

3İNANILMAZ SKANDAL
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İNANILMAZ SKANDAL

Pandemi sebebiyle 37. haftasında askıya alınan ve 3 aylık aranın ardından 20 Haziran'da oynanan 11 maçla geri dönen Championship, bugünlerde inanılmaz bir skandalla çalkalanıyor.

4AKILALMAZ İHMAL
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AKILALMAZ İHMAL

Championship ekiplerinden Leeds United, salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar için başlatılan karton taraftar uygulamasında akılalmaz bir ihmale imza attı.

5KARTON TARAFTAR UYGULAMASI NEDİR
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KARTON TARAFTAR UYGULAMASI NEDİR?

Karton taraftar uygulaması, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig takımları da dahil olmak üzere birçok futbol kulübü tarafından pandemi sonrasında oynanan seyircisiz maçlar için başlatıldı.

6GALATASARAYDAN KOBE SÜRPRİZİ
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GALATASARAY'DAN KOBE SÜRPRİZİ

Takımlar, hem seyircisiz maçlarda tribünlerin boş kalmamasını sağlamak, hem önemli figürleri yad etmek, hem de kulüplere ek gelir yaratabilmek adına böyle bir proje başlattı.

7ÜCRETİ DEĞİŞİYOR
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ÜCRETİ DEĞİŞİYOR

Proje kapsamında taraftarlar, belirli bir ücret karşılığında resimlerini taraftarı oldukları kulüplere gönderiyorlar ve kulüpler de gelen resimleri karton figürler halinde tribünlere yerleştiriyor.

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9LEEDS UNITED DA MODAYA UYDU
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LEEDS UNITED DA MODAYA UYDU

İngiltere'de bu uygulamayı başlatan kulüplerden biri olan Leeds United, 25 sterlin ödeyerek fotoğrafını gönderen taraftarların karton figürlerini stadyuma yerleştireceğini açıkladı.

10TARAFTAR YAKALADI
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TARAFTAR YAKALADI

Binlerce taraftar kulübe fotoğrafını gönderdi ve karton figürler tribünlere yerleştirildi. Ancak dikkatli bir Leeds United taraftarı, kulübün gözünden kaçan o skandal fotoğrafı yakaladı.

11TRİBÜNDE USAME BIN LADIN FOTOĞRAFI
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TRİBÜNDE USAME BIN LADIN FOTOĞRAFI

Henüz kimliği açıklanmayan bir taraftar, 25 sterlinlik ücreti ödeyerek kulübe El Kaide terör örgütünün öldürülen sözde lideri Usame Bin Ladin’in fotoğrafını gönderdi.

12YÖNETİM GÖZDEN KAÇIRDI
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YÖNETİM GÖZDEN KAÇIRDI

Gelen binlerce fotoğraf arasından Usame Bin Ladin’i gözden kaçıran Leeds United yönetimi, öldürülen sözde terör örgütü liderinin karton fotoğrafını tribüne yerleştirdi.

13APAR TOPAR KALDIRILDI
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APAR TOPAR KALDIRILDI

Bahsi geçen dikkatli taraftarın sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından harekete geçen Leeds United yönetimi, Usame Bin Ladin’in fotoğrafını tribünden kaldırdı.

14TARAMALAR BAŞLADI
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TARAMALAR BAŞLADI

The Yorkshire Evening Post'a konuşan kulüp yetkilileri, 27 Haziran'da Fulham ile oynanacak lig maçında herhangi bir ofansif görsele daha rastlanmaması için taramaların başladığını söyledi.

152020DE ARTIK HİÇBİR ŞEY BENİ ŞAŞIRTAMAZ
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"2020'DE ARTIK HİÇBİR ŞEY BENİ ŞAŞIRTAMAZ"

Komedyen Paddy McGuinness yaşanan bu skandalın ardından yaptığı paylaşımda "Artık 2020'de hiçbir şey beni şaşırtamaz" ifadelerini kullandı.

16ARSENAL PAYLAŞIMLARI TT OLDU
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ARSENAL PAYLAŞIMLARI TT OLDU

İngiliz futbolseverler ise Usame bin Ladin'in Arsenal taraftarı olduğu yönündeki söylentileri sosyal medya üzerinde iğneleyici paylaşımlarla yeniden gündeme getirdiler.

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