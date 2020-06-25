Championship'te Leeds United'dan skandal ihmal! Usame bin Ladin...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında normalleşme sürecine girilmesinin ardından spor organizasyonları yenide başladı.Avrupa'da birkaç lig haricinde hemen hemen tüm ligler seyircisiz oynanmaya başlanırken, İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.Pandemi sebebiyle 37. haftasında askıya alınan ve 3 aylık aranın ardından 20 Haziran'da oynanan 11 maçla geri dönen Championship, bugünlerde inanılmaz bir skandalla çalkalanıyor.Championship ekiplerinden Leeds United, salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar için başlatılan karton taraftar uygulamasında akılalmaz bir ihmale imza attı.Karton taraftar uygulaması, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig takımları da dahil olmak üzere birçok futbol kulübü tarafından pandemi sonrasında oynanan seyircisiz maçlar için başlatıldı.Takımlar, hem seyircisiz maçlarda tribünlerin boş kalmamasını sağlamak, hem önemli figürleri yad etmek, hem de kulüplere ek gelir yaratabilmek adına böyle bir proje başlattı.Proje kapsamında taraftarlar, belirli bir ücret karşılığında resimlerini taraftarı oldukları kulüplere gönderiyorlar ve kulüpler de gelen resimleri karton figürler halinde tribünlere yerleştiriyor.İngiltere'de bu uygulamayı başlatan kulüplerden biri olan Leeds United, 25 sterlin ödeyerek fotoğrafını gönderen taraftarların karton figürlerini stadyuma yerleştireceğini açıkladı.Binlerce taraftar kulübe fotoğrafını gönderdi ve karton figürler tribünlere yerleştirildi. Ancak dikkatli bir Leeds United taraftarı, kulübün gözünden kaçan o skandal fotoğrafı yakaladı.Henüz kimliği açıklanmayan bir taraftar, 25 sterlinlik ücreti ödeyerek kulübe El Kaide terör örgütünün öldürülen sözde lideri Usame Bin Ladin’in fotoğrafını gönderdi.Gelen binlerce fotoğraf arasından Usame Bin Ladin’i gözden kaçıran Leeds United yönetimi, öldürülen sözde terör örgütü liderinin karton fotoğrafını tribüne yerleştirdi.Bahsi geçen dikkatli taraftarın sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından harekete geçen Leeds United yönetimi, Usame Bin Ladin’in fotoğrafını tribünden kaldırdı.The Yorkshire Evening Post'a konuşan kulüp yetkilileri, 27 Haziran'da Fulham ile oynanacak lig maçında herhangi bir ofansif görsele daha rastlanmaması için taramaların başladığını söyledi.Komedyen Paddy McGuinness yaşanan bu skandalın ardından yaptığı paylaşımda Artık 2020'de hiçbir şey beni şaşırtamaz ifadelerini kullandı.İngiliz futbolseverler ise Usame bin Ladin'in Arsenal taraftarı olduğu yönündeki söylentileri sosyal medya üzerinde iğneleyici paylaşımlarla yeniden gündeme getirdiler.