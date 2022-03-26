Cem Bölükbaşı'nın sağlık durumu nasıl? Beyin sarsıntısı geçirmişti... Formula 2 Suudi Arabistan GP'sinden çekildi

Ancak kazadan yaklaşık 2 saat sonra, Cem'in kontrol için hastaneye götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cem Bölükbaşı, sağlık durumu ila ilgili şu açıklamayı yaptı:



Sağlık durumum iyi, herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışında yer alamayacağım açıklandı.



Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 şampiyonasına kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler.