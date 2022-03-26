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Cem Bölükbaşı'nın sağlık durumu nasıl? Beyin sarsıntısı geçirmişti... Formula 2 Suudi Arabistan GP'sinden çekildi

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Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı'nın sağlık durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Suudi Arabistan Grand Prix'si ilk antrenman turlarında yaptığı kaza sonrası beyin sarsıntısı sebebiyle hastaneye kaldırılan Bölükbaşı, Formula 2 Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacak. "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sorunum yok. " açıklamasını yapan Cem Bölükbaşı'nın yarışmaya uygun olmaması sebebiyle bugünkü sıralama turları, sprint yarışı ve yarınki ana yarıştan çekildiğini açıkladı. Peki, Cem Bölükbaşı'nın sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar.

1/4Cem Bölükbaşının sağlık durumu nasıl Beyin sarsıntısı geçirmişti... Formula 2 Suudi Arabistan GPsinden çekildi

Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yapmıştı. Cem, duvara çarpan aracından sağlıklı bir şekilde çıkmış, antrenman seansı kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Aracından kendi başına çıkan ve tıbbi araca yürüyebilen Cem Bölükbaşı, kazadan kısa süre sonra sosyal medya hesabından 'İyiyim' şeklinde paylaşım yapıp gönüllere su serpmişti.

2/4Cem Bölükbaşının sağlık durumu nasıl Beyin sarsıntısı geçirmişti... Formula 2 Suudi Arabistan GPsinden çekildi

Ancak kazadan yaklaşık 2 saat sonra, Cem'in kontrol için hastaneye götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cem Bölükbaşı, sağlık durumu ila ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sağlık durumum iyi, herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışında yer alamayacağım açıklandı.

Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 şampiyonasına kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler.

3/4BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞ

BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞ

Formula 2'den ve Cem'in takımı Charouz'dan bugün yapılan açıklamada kaza sonrası beyin sarsıntısı geçiren milli sporcumuzun geceyi hastanede geçirdiği ifade edildi.

4/4YARIŞTAN ÇEKİLDİ

YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Formula 2, beyin sarsıntısı ve ileri düzey kontroller için geceyi hastanede geçiren Cem Bölükbaşı'nın yarışmaya uygun olmaması sebebiyle bugünkü sıralama turları, sprint yarışı ve yarınki ana yarıştan çekildiğini açıkladı.

TAKVİMİN EN HIZLI CADDE PİSTİ

Formula 1 ve Formula 2 takvimine geçen yıl eklenen Cidde Pisti, 6.1 km uzunluğunda bir cadde pisti. Hızlı ve keskin virajları bulunan pistte geçen yılki yarışlarda da kazalar olmuş ve seanslar kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Pistte kazaların çok sı olmasının sebebi, cadde pisti olduğu için kaçış alanlarının olmaması ve pist sınırlarını duvarların oluşturması.

CEM İLK YARIŞINDA 15. OLMUŞTU

'Sanaldan gerçeğe' sloganıyla Formula 2'de yarışmaya başlayan Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk yarışına geçen hafta Bahreyn Grand Prix'inde çıktı. Cuma günü yapılan sıralama turlarında 20. sırayı alan Cem, cumartesi günü koşulan sprint yarışına 20. sıradan başlayıp 14. sıraya tırmanmış ve yarışı 14. bitirmişti. Pazar günü sonra yapılan ana yarışa yine 20. sırada başlayan milli sporcumuz, son bölümde bazı pilotların yarış dışı kalmasıyla mücadeleyi 15. sırada tamamlamıştı.

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#Cem Bölükbaşı Sağlık Durumu#Cem Bölükbaşı Yarışacak Mı#Cem Bölükbaşı Suudi Arabistan GP'si