Celta Vigo'da Okay Yokuşlu, İspanyolları şaşırttı! İlk kez...

La Liga'da 17 puanla 19. sırada düşme hattında bulunan Celta'nın çok sıkıntılı bir sezon geçirdiğini kaydeden Okay, "Oldukça zor bir durumdayız ama maç maç düşünmek zorundayız. Bu andan itibaren bizim için her maç final. Sezon sonuna kadar da böyle olacak." dedi.