Cedi Osman ve Ebru Şahin çiftinden ilk paylaşım! Ünlü çiftlerin boy farkı ne kadar?

KALP ŞEKLİNDE CEVAP Cedi Osman'ın paylaşımına ilk yorum ise sevgilisi Ebru'dan geldi. Cedi Osman, Instagram hesabı üzerinden sevgilisi Şahin ile olduğu ilk fotoğrafını yayınlarken, Şahin de paylaşımın yorum kısmına kalp cevabı verdi.