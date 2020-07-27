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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCedi Osman ve Ebru Şahin çiftinden ilk paylaşım! Ünlü çiftlerin boy farkı ne kadar?
GeriFutbol Cedi Osman ve Ebru Şahin çiftinden ilk paylaşım! Ünlü çiftlerin boy farkı ne kadar?
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 11:28,

Cedi Osman ve Ebru Şahin çiftinden ilk paylaşım! Ünlü çiftlerin boy farkı ne kadar?

Ünlü basketbolcu Cedi Osman ve Hercai dizisinin oyuncusu Ebru Şahin çifti, birlikte ilk paylaşımlarını yaptı. Çiftin arasındaki boy farkı da dikkatlerden kaçmıyor. İşte ünlü çiftlerin merak edilen boy farkları...

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Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman, Instagram'dan sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı.

2İLK PAYLAŞIM GELDİ
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İLK PAYLAŞIM GELDİ

Çiçeği burnunda ikili sık sık objektiflere yakalanırken, taraflardan da ilk resmi paylaşım geldi.

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Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, güneş ve denizin keyfini çıkardıktan sonra arkadaşlarıyla locada derin bir sohbete daldı.

4KALP ŞEKLİNDE CEVAP
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KALP ŞEKLİNDE CEVAP

Cedi Osman'ın paylaşımına ilk yorum ise sevgilisi Ebru'dan geldi. Cedi Osman, Instagram hesabı üzerinden sevgilisi Şahin ile olduğu ilk fotoğrafını yayınlarken, Şahin de paylaşımın yorum kısmına kalp cevabı verdi.

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Cedi Osman'ın paylaşımı ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

6İŞTE ÜNLÜ ÇİFTLERİN BOY FARKI
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İŞTE ÜNLÜ ÇİFTLERİN BOY FARKI

Peki 2.05 boyundaki Cedi Osman ile Ebru Şahin arasındaki boy farkı ne kadar? İşte ünlü sporcu çiftlerinin boyları...

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Ebru Şahin 1.70 - Cedi Osman 2.05

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Caner Erkin 1.81 - Şükran Ovalı 1.70

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Buğrahan Tuncer 1.93 - Eda Ece 1.67

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Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer, uzun süredir oyuncu Eda Ece ile birliktelik yaşıyor.

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Khloe Kardashian 1.77 - Tristan Thompson 2.08

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Shaquille O'neal 2.16 - Nicole Alexander 1.57

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Ekaterina Lisina 2.06 - Anatoly Safaryan 1.72

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Boban Marjanovic 2.21 - Milica Krstic 1.76

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